Hoy se realizará la lectura de los alegatos en el juicio contra ex policía Omar Vergara

Para la jornada de hoy, en la cámara penal de segunda nominación, está prevista la lectura de los alegatos, por el juicio contra el ex policía Omar Vergara, imputado por homicidio calificado, por la muerte de Ariel Fuenzalida, un adolescente de 17 años, ocurrida en el departamento Andalgalá, en 2015.

Luego de una semana de intenso debate, finalmente las partes, que incluyen a la Acción Civil, el fiscal, la querella y la defensa, expondrán sus alegatos.

Frente a los jueces Luis Guillamondegui, Jorge Álvarez Morales y Rodolfo Bustamante, el pasado viernes concluyeron las testimoniales con las declaraciones de los peritos de la defensa. Entre ellos se encontraban el comisario Ricardo Escalante, ex jefe de la División de Homicidios y Lorena Paola Arréguez, licenciada en Criminalística y perito de la Corte de Justicia.

En la oportunidad, ambos coincidieron en que la Ithaca que portaba Vergara es un arma vieja, y que con un simple golpe podría estar propensa a dispararse.

Al inicio del juicio, por recomendación de su abogado, Vergara se abstuvo de declarar, no obstante se quebró y lloró ante el Tribunal cuando se procedió a la lectura de sus declaraciones en instancias de instrucción.

Posteriormente, se realizó la indagatoria de tres testigos, todos suboficiales que estuvieron presentes en el procedimiento la madrugada del hecho y que coincidieron en su relato.

El primero en emitir su testimonio fue Víctor Chayle, que fue quien entró junto a Vergara al domicilio donde supuestamente se estaría cometiendo el ilícito. Chayle dijo que escuchó la voz de “alto policía”, seguido de dos disparos de advertencia esa madruugada, luego dijo haber visto a Vergara indicándole que los jóvenes se encontraban bajo un automóvil que estaba estacionado en un garage.

Según el relato de Chayle, ambos forcejearon para intentar sacar a Fuenzalida de debajo del auto, y es en ese momento donde a Vergara se le habría escapado el tiro de su escopeta, cargada con balas de goma (anti tumulto), que impactó en la cabeza del adolescente y que minutos más tarde le causaran la muerte.

Un dato relevante durante el juicio es que los tres testigos declararon tener un conocimiento muy básico sobre la manipulación de armas, ya que el curso para convertirse en sub oficiales duró seis meses, de los cuales, solo en los últimos fueron instruidos sobre portación, pero exclusivamente de las armas reglamentarias que ellos reciben al pertenecer a las fuerzas, y no sobre armas largas, como lo son las escopetas.

Estos dichos quedaron en evidencia, ya que ninguno supo contestarle al fiscal cuántos seguros tenía la escopeta que utilizó Vergara.

Otro momento importante del debate, fue el testimonio de Axel Yamil Ayosa, el compañero de Fuenzalida, la noche del hecho, quien se encontraba a su lado debajo del automóvil cuando el joven recibió el impacto de bala.

Oportunamente, el joven declaró que “Esa noche tomamos mucho, estábamos tomando mojito, y a la última botella, Ariel le agregó muchas pastillas, porque una sola ya no nos hacía efecto”, puntualizó.

Continuando con su relato, Ayosa dijo no acordarse de nada de lo ocurrido esa noche, excepto del momento en que se encontraba debajo del automóvil. “Me acuerdo que corrí y me tiré boca abajo para esconderme debajo del auto, en ese momento llegó Ariel y me dijo ‘correte, haceme lugar’, el espacio era muy reducido, así que giré mi cabeza para entrar más y dejarle lugar a él. En ese momento, escuché un disparo, me di vuelta y vi que Ariel no se movía, después comenzó a salir sangre por debajo de su cuerpo, y escuché voces que decían ‘¿Qué hiciste?, ‘se me escapó’, después no me acuerdo más”, expresó.

Un dato curisoso en el proceso es que que Víctor García, el abogado defensor del imputado, es también el defensor de Ayosa en una causa paralela por robo en calidad de tentativa, ocurrido la noche del triste desenlace de Ariel Fuenzalida.