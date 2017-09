“Se escuchó el relato Kirchner, en un Valle Chico que no tiene servicios esenciales”

La diputada Provincial y una de las apoderadas del FCyS - Cambiemos, Verónica Rodríguez Calascibetta cuestionó la falta de planificación urbanística en Valle Chico y dijo que la gente no cuenta con los servicios esenciales.

Además, cargó contra la actual gestión de Gobierno por el uso de los fondos nacionales y dijo que la Provincia debería “transparentar” el destinto de las partidas que recibe.

En igual sentido, días atrás, el presidente de la UCR local Luis Lobo Vergara, sembró dudas sobre la utilización que hace la actual gestión de gobierno respecto a los fondos que envía Nación. A esas declaraciones se suma ahora la postura de la legisladora, quien mencionó la necesidad de que se den a conocer el detalle y el destino del dinero que el gobierno del presidente Mauricio Macri transfiere a Catamarca.

“Independientemente de dónde vienen los fondos -que sabemos todos que son nacionales- el ministro Frigerio (Rogelio) le dijo a la Gobernadora (Lucía Corpacci), muy frontalmente, que los fondos son de la gente y que los funcionarios son meros administradores. Y que deben hacer que esos recursos lleguen a la gente”, manifestó la diputada en relación las declaraciones que hizo el Ministro del Interior de la Nación durante su visita a Catamarca, el jueves último donde participó de la entrega de viviendas.

“Hay que manejar de forma transparente los recursos”, sostuvo Rodríguez Calascibetta. Al tiempo que cuestionó la falta de servicios que consideró esenciales para las familias que viven en el Complejo habitacional Valle Chico, donde el Gobierno de Lucía Corpacci entregó recientemente curenta nuevas viviendas.

“Vimos en Valle Chico que funcionarios siguen una tónica de relato muy parecida a la de Cristina Kirchner. Piensan que nos convencen a todos, cuando la realidad es otra. Hay un Valle Chico que no tiene los servicios esenciales, escuela que hace tres años que vienen anunciando que la van hacer. Tampoco tiene centro de Salud, ni destacamento policial”, se quejó.

En ese contexto, la diputada dijo que el Gobierno tomó la “determinación” de hacer las viviendas en ese lugar, pero no acompañó el crecimiento del barrio con la infraestructura necesaria.

“No hay planificación urbanística, para salvaguardar a la gente. Si un vecino tienen un problema de salud y necesita asistencia, no la tiene. De igual manera ocurre si tiene algún problema de inseguridad”, apuntó.

Y agregó: “El Gobierno nacional envía los fondos, los lugares donde se hacen las viviendas lo determina la provincia, y tendría que haber garantizado los servicios a la gente. Recuerdo que el Ministro de Hacienda (Ricardo Aredes) decía que iban a recibir fondos nacionales durante la presidencia de Cristina. Ahora no hicieron nada o no los recibieron, o bien los recibieron y fueron a parar a otro lado. Hay que manejar de forma transparente los recursos, las obras no se realizaron y la gente hoy no tiene todos los servicios”.

LA OPINIÓN DIBUJADA Ilustración / JOTAVE