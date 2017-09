Cuidado dental

La directora Provincial de Odontología del Ministerio de Salud, Marcela Cisneros estableció algunas recomendaciones para el cuidado de la salud bucal.

Es importante que comience en la infancia. Si no es así, se pueden tener problemas con los dientes y encías, como caries o la pérdida de los dientes. El cuidado de la salud bucal consiste en mantener la boca y los dientes sanos.

Cisneros dijo que “lo más importante es el cepillado dental cuatro veces al día, es decir que los niños y los adultos se deben limpiar los dientes”.

“Durante el día, debemos ver si los chicos comen golosinas, que no sean más de cuatro momentos; es decir que cuando se desayuna se come algo dulce, antes del mediodía una fruta, después en la merienda y en la cena. Tratemos de evitar consumir azúcar no más de esos cuatro momentos, porque cuando hay mucha azúcar, hay más prevalencia de caries”, aseveró.

La odontóloga, al ser consultada sobre cuáles son las enfermedades odontológicas que más se están atendiendo, señaló que “las dos grandes enfermedades son las caries y la enfermedad periodontal; en cuanto a la carie hay que cuidarnos del azúcar y tener una alimentación saludable.