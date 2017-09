Patinadoras lograron podios en Termas de Río Hondo

La Asociación Catamarqueña de Patín cosechó resultados positivos en la Final Nacional de la Copa “Roberto Rodríguez” que tuvo lugar en Termas de Río Hondo. Fueron seis patinadoras las que intervinieron logrando podio ante más de 1000 competidoras en la categorías de iniciación del patinaje de competición, es decir, Formativa, C5° y C4°.

Es importante destacar que por la magnitud del evento, en el que participan todas las clasificadas en los distintos Regionales concretados en todo el país, la Confederación Argentina de Patín distinguió a las 10 primeras de cada categoría.

Destacadas posiciones

Valentina Ríos (Patín Belén) se ubicó 6º en Libre y Batallán (Atenas Saujil) 9º en Libre, de la C 5º 9 años; Sabrina Ríos (Londres Patín) logró el 7º puesto en Figuras Obligatorias de la C 5º 9 años

Victoria Amilibia Ruiz (Horus Patín) logró el 5º puesto en Figuras Obligatorias de la C 4º 8 años. En tanto, Adara Rollhaiser (Luz de Luna Sta María) se ubicó 6º en Figuras Obligatorias de C 4º 9 años y Lucía Nieto ( Saujil), logró el 7º puesto en Figuras Obligatorias de la C 4º 10 años.

El Cuerpo Técnico estuvo integrado por Brenda Lingua (Patín Belén) - Maria Elena Romero (Atenas Saujil- Horus Patín)- Brisa Celeste Carrizo Acosta (Londres Patín)- Antonella Rios (Luz de Luna Sta María- Horus Patín).

Como Delegados actuaron Maricel Acosta (Londres) y Mariana Romero (Saujil-Pomán).