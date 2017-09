Desgarrador: niña se grabó y cuenta que se quiso suicidar porque le dicen “gorda”

Un caso más de bullying sacude a la provincia de Santa Fe. Una nena de 9 años intentó suicidarse cansada de ser víctima de bullying.

"En la escuela me dicen gorda. Me ponen la traba y cuando me caigo me dicen que hubo un terremoto", contó llorando la alumna de la escuela Esperanza Solidaria de Santa Fe.

Luego, visiblemente angustiada continúa: “Me tiran manzanas, frutas”, y asegura entre lágrimas “Ya no quiero vivir más". La pequeña ingirió pastillas para quitarse la vida y estuvo internada en el hospital.

Su mamá, Angie Ledesma, compartió el video en las redes sociales para concientizar sobre la situación que vive su hija y otros miles de nenes.