"Te amo tanto que te mataría", fueron las palabras de su ex

Susana Pallero es de la provincia de San Luis. En su cuenta de Facebook escribió una publicación sobre la violencia que padeció en el último tiempo.

La joven decidió hacer público su caso para pedir ayuda y también para ayudar a otras mujeres que puedan estar pasando algo similar. En su cuenta mostró las marcas visibles de la violencia de género.

En su escrito, Susana denunció una agresión que marcó el punto final de la relación.

La mujer hizo la denuncia por lo que la Justicia dictó una orden de restricción a su exnovio, con quien estuvo seis meses en pareja, y además le entregó un botón antipánico.

Hace una semana, Susana decidió terminar la relación y se fue de la casa que compartía con quien era su pareja. El sábado volvió para buscar un dinero. Allí fue cuando se produjo el episodio que denunció en la Justicia.

"Me tiró arriba de la cama, me agarró del pelo, del cuello y me dijo: 'Te amo tanto hija de puta que te mataría'. Me dio un golpe en la mano, yo intento zafarme, lo araño y cuando me zafo me tironea y caigo al piso", relata Susana.

"Él se fue a la otra habitación, yo me levanto y aprovecho para salir corriendo. Cuando salgo corriendo me lo topo en la puerta y me dijo: 'ya vas a ver lo que te pasa hija de puta, no te dejé marcas, nadie te va a creer '", expresó Susana.