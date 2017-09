Frigerio entregó viviendas junto a Corpacci y dijo que “las obras de Nación se están viendo”

La Gobernadora Lucía Corpacci entregó 20 nuevas viviendas en el Complejo Urbanístico Valle Chico, acompañada por el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio.

La visita del funcionario nacional coincidió con el inicio de campaña y los cruces entre el oficialismo provincial y la oposición por la la demora de algunos fondos nacionales para la realización de obras y ejecución de algunos programas. En rueda de prensa el ministro del gabinete del presidente Maurcicio Macri fue consultado por esta situación y, evitando polemizar demasiado, defendió el accionar del gobierno nacional. En este sentido, dijo que entre los períodos enero-agosto de 2015 y enero-agosto del 2017 “a partir de la devolución en cuotas del 15% de la coparticipación todas las provincias están teniendo un incremento de los recursos nacionales transferidos muy importante” y agregó que “en Catamarca es de un 66%, si mal no recuerdo, el incremento”.

El funcionario “macrista” también resaltó que, a diferencia del año pasado, este año la recaudación es buena y eso permitirá que “esté por encima de lo que teníamos presupuestado tanto del gobierno nacional como las provincias y eso es una muy buena noticia”.

Con Corpacci a su lado, Frigerio fue consultado por las declaraciones de la Gobernadora en las que había asegurado que “aunque a mí me digan que llega el Plan Belgrano con miles de millones, la verdad que nosotros no los vemos. Se los digo sinceramente, no veo todos los millones que dicen que llegan”. Nuevamente evitando subir el tono de la polémica el funcionario nacional se limitó a contestar que “nosotros creemos que las obras se están viendo, que si hay algo que se le reconoce a este gobierno es que hace obra pública en todos los rincones del país” y agregó que “hemos podido ordenar una situación que nos dejaron muy desordenada con hechos graves de corrupción pero también con mucha desprolijidad, falta de control en todo lo referente a la obra pública”.

Entrega

Las 20 viviendas entregadas en Valle Chico forman parte del programa “Techo Digno” y dan continuidad a la segunda etapa de 400 viviendas destinadas al complejo habitacional que empezaron a entregarse hace pocas semanas.

“No hay acto de Gobierno que a mí me conmueva tanto como la entrega de viviendas. Seguramente tiene que ver con la condición de mujer, con que uno siempre se imagina lo duro que debe ser tener hijos, tener una familia y no poder contar con el techo propio. Y esta es la oportunidad de que ustedes puedan contar con su casa”, señaló Lucía Corpacci.