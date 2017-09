Corpacci y Frigerio entregaron viviendas en Valle Chico

La gobernadora Lucía Corpacci entregó esta tarde 20 nuevas viviendas en el Complejo Urbanístico Valle Chico, acompañada por el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio.

Junto al administrador del Instituto Provincial de la Vivienda, Dante López Rodríguez, el ministro de Gobierno Gustavo Saadi y el intendente capitalino Raúl Jalil, la mandataria recibió a Frigerio en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno y de allí se dirigieron el centro urbanístico más importante de la provincia.

Valle Chico es un importante proyecto urbanístico que albergará 4000 viviendas, y que ya cuenta con 1010 familias residentes en el barrio, a las que hoy se sumaron 20 familias más.

Las 20 viviendas “Techo Digno” – Departamento Capital, que se entregaron en esta oportunidad, dan continuidad a la segunda etapa de 400 viviendas en este Valle Chico, que con gran esfuerzo y mayor satisfacción, empezaron a entregarse hace pocas semanas.

Cada una de estas soluciones habitacionales, resuelven su estructura en una superficie de 54,84 metros cuadrados; cuya construcción cuenta con dos dormitorios, cocina-comedor, estar, baño, y lavadero, con terminaciones completas en todas sus dependencias.

Asimismo, cada una de las viviendas cuenta con los servicios de agua, luz y cloacas, garantizando que los adjudicatarios puedan habitarlas inmediatamente, y desarrollar su vida en un ambiente sano y confortable.

"No hay acto de Gobierno que a mí me conmueva tanto como la entrega de viviendas. Seguramente tiene que ver con a condición de mujer, con que uno siempre se imagina lo duro que debe ser tener hijos, tener una familia y no poder contar con el techo propio. Y esta es la oportunidad de que ustedes puedan contar con su casa", señaló Lucía.

"Dante decía recién la cantidad de viviendas que se hicieron en estos seis años. Y yo no voy a decir el número, pero voy a decir que cuando nosotros asumimos la gestión, había gente que hacía 25 años que estaba anotada, 24 años, 23 años, 18... y así veníamos", agregó.

"La verdad que era gente que ya casi había perdido toda la esperanza de poder tener su vivienda y siempre, conjuntamente con el Gobierno nacional, porque ustedes saben que para eso están los Institutos Provinciales de la Vivienda, donde se asignan los fondos para las viviendas de todas las provincias desde el Gobierno nacional, siempre con ayuda del Gobierno nacional pudimos hacer estas viviendas", recordó la jefa de Estado para comentar que "hoy, aunque a uno le sigue doliendo cuando la gente reclama las viviendas, la verdad es que la gente dice que espera hace cinco o seis años, y yo comparo con lo que esperaban antes".

"Nosotros solamente queremos seguir trabajando para todos ustedes, poder seguir gestionando y que el Gobierno nacional nos siga ayudando, para que llegue el momento en que la gente vaya solucionando su problema sin tantos años de espera. Este barrio uno ve cómo va creciendo, y antes los barros se entregaban sin nada, sin los servicios, sin agua y sin luz, y la gente tenía que hacer la conexión: ahora se entregan con servicios cuando entran a la casa, en Valle Chico y en otros lados también entregamos con espacios verdes; porque es lógico que cuando uno hace muchas viviendas los chicos tienen que tener dónde jugar", añadió.

Lucía dijo que "en este Valle Chico la primera etapa la entregamos adoquinada, y quiero que se queden tranquilos porque ya le 'tiré la manga' al ministro y me dijo que va a hacer todo lo posible para que consigamos el adoquinado para este sector", y anunció que en "muy poquito tiempo" van a empezar a construir un centro de salud y oficinas para la policía y tres playones deportivos.

Previamente, Dante López Rodríguez recordó que "Valle Chico empezó allá por el año 2013, con un desafío de nuestra señora Gobernadora, pidiendo una rápida ejecución de viviendas por la demanda que teníamos en ese momento. Cuando asumimos la gestión había muchísimas viviendas paralizadas que no podíamos reactivar, había una demanda sostenida muy importante y se tomó la decisión en ese momento de comprar estas 300 hectáreas".

"Cuando se concretó la compra y empezamos a hacer el proyecto ejecutivo, un proyecto ejecutado cien por ciento por catamarqueños, empezamos a recibir críticas, de parte de gente que no conocían Valle Chico y hoy pueden ver lo que es, a sólo tres kilómetros de la catedral de Nuestra Morena del Valle", subrayó el arquitecto.

López Rodríguez indicó que "en la primera gestión pudimos concretar ese sueño y entregamos las primeras 970 viviendas, y ahora estamos con otras 400 que a medida que se van terminando se van entregando", para expresar que "estos días recorríamos Belén, Andalgalá, Santa María, Recreo y estas mismas viviendas se desarrollan en toda la Provincia. Hace poquito cumplimos nuestros primeros 2.000 días de gestión, y tengo el honor de decir que en esos dos mil días pudimos ejecutar un promedio de tres soluciones habitacionales por día para ustedes, para todos los catamarqueños, no sólo en Capital sino en el interior".

El titular del IPV consideró que para estos logros son "importantísimas las gestiones que hace nuestra Gobernadora", paso esencial para que aquel proyecto se haya convertido en realidad.