Para la Gobernadora, turismo, minería y agroindustria son los ejes de desarrollo

La gobernadora Lucía Corpacci habló sobre la situación de la provincia, y se mostró confiada en que el desarrollo de Catamarca es posible. Al tiempo que señaló al turismo, agroindustria y minería como los tres ejes fundamentales para el crecimiento sostenido y la generación de fuentes de trabajo.

“Estamos convencidos de que nuestra provincia tiene un futuro muy bueno. Vamos a desarrollar turismo, minería y producción, siendo uno el motor del otro. Quiero pedirles a todos que sigamos trabajando juntos, que nos ayuden, porque necesitamos la ayuda de todos”, manifestó Corpacci durante su visita, ayer, a la ciudad de Tinogasta donde inauguró diferentes obras junto al intendente Sebastián Noblega.

Durante su discurso, la jefa de Estado destacó el crecimiento de Tinogasta en materia turística.

A su vez, Corpacci explicó que el desarrollo de la agroindustria está vinculado directamente a la política productiva que lleva adelante Catamarca. Y subrayó las gestiones realizadas en Nación, a fin de que lleguen los distintos programas con aportes para los pequeños productores.

“Es fundamental el suministro de agua, y por eso hemos destinado 50 millones de pesos a la reparación de canales de riego, azudes, tomas de agua y compuertas para que al agua llegue a los productores. Y vamos a seguir trabajando codo a codo con los municipios”, añadió.

La primera mandataria aseveró que, si bien la situación económica en el país no es “como todos quisiéramos, hay que tener mucha fe y compromiso, muchas ganas, peleando todos los días, porque vamos a salir. Los argentinos ya salimos de muchas crisis”.

Frente Cívico

La Gobernadora aseguró que la minería no es incompatible con nada. Y citó como ejemplo el desarrollo de Chile a través de esta actividad.

En esa línea, Corpacci cargó contra la gestión del ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral al asegurar que: “Si durante muchos años no se tomaron las medidas que había que tomar, es responsabilidad de la empresa, pero mayor responsabilidad del gobierno de turno, que no cuidaron lo que tenían que cuidar, y no hicieron que el dinero de las regalías fuera al desarrollo de las comunidades”.

Y agregó: “Hay que prepararse porque van a necesitar profesionales, y a todas las empresas les exigimos que al menos el 70 por ciento de los trabajadores que tomen sean catamarqueños, y que mantengan los mismos standares que ellos tienen en su país de origen”.

En su paso por Tinogasta, Corpacci inauguró las refacciones de la Iglesia Histórica de Nuestra Señora de Andacollo en el paraje de La Falda (localidad de El Puesto), donde además se puso en funcionamiento un parador con todas las instalaciones y condiciones para los turistas.

Obras en Fiambalá

Acompañada por el ministro de Gobierno, Gustavo Saadi; el secretario de la Vivienda, Fidel Sáenz; el administrador del IPV, Dante López Rodríguez y el presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Rivera, la Gobernadora se dirigió hasta la localidad de Copacabana en donde dejó en funcionamiento la nueva Planta Elaboradora de Dulces Regionales. Allí entregó más de 500 mil pesos en maquinaria para productores nogaleros a la Asociación Tierra de Fe y Esperanza.

También entregó cuatro Viviendas Rurales Productivas y visitó las obras que se realizan en la plaza principal.

La jefa de Estado culminó su visita al departamento de Tinogasta, con el corte de cintas de las obras de pavimentación, de las calles principales, de Fiambalá junto a la intendenta Roxana Paulón.