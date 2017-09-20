Información general

Mañana habrá corte de luz

Será de 8 a 13.30 horas.

La empresa Energía de Catamarca SAPEM pone en conocimiento de los Señores Usuarios el programa de suspensión de servicio eléctrico  a realizarse conforme al siguiente detalle:

FECHA: JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HORARIO: 08:00 A 13:30 HS

                                             

SOLICITADO POR: EMPRESA ELECTROCIVIL S.R.L.

DISTRIBUIDOR/S: DISTRIBUIDOR NORTE 13,2kV (ET NORTE)

ALIMENTACION: E.T. NORTE

MOTIVO:  TENDIDO LMT DT 33/13,2kV CD2-CD4-PORTAL DEL NORTE – MANTENIMIENTO GENERAL SETAS, LMT 13,2kV Y PODA.

ZONA EN MT: DESDE E.T. NORTE HASTA SECCIONADOR A CUCHILLAS AV. SAN JUAN BAUSTISTA Y HASTA BARRIO PARQUE NORTE Y HASTA GRUTA VIRGEN DEL VALLE.

USUARIOS SINGULARES:

AGUAS DE CATAMARCA  CISTERNA EL MORRO

EMPRESA EL NENE – GRUTA VIRGEN DEL VALLE

USUARIOS RESIDENCIALES:

USUARIO RESIDENCIALES, LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS, ANTENAS TELEFÓNICAS, DESTACAMENTOS POLICIALES, ESCUELAS, CENTROS VECINALES, EN LOS BARRIOS UBICADOS AL NORTE DE AV. TEREVINTOS:

  • B° 50 VIV. (L.P.78/04)
  • B° 50 VIV. (L.P.78/04),
  • B° 40 VIV. (L.P.32/04)
  • B° 40 VIV. (L.P.33/04)
  • B° 25 VIV. (L.P.30/04)
  • B° 25 VIV. (L.P.29/04)
  • B° 25 VIV. (L.P.28/04)
  • B° 40 VIV. (L.P.20/04)
  • B° 40 VIV. (L.P.21/04)
  • B° 40 VIV. (L.P.25/04)
  • B° 40 VIV. (L.P.16/04)
  • B° 40 VIV. (L.P.24/04)
  • B° 44 VIV. (L.P.78/04)
  • B° 06 VIV. (L.P.78/04)
  • B° 25 VIV. (L.P.31/04)
  • B° 50 VIV. (L.P.76/04)
  • B° 40 VIV. (L.P.15/04)
  • B° 40 VIV. (L.P.17/04)
  • B° 50 VIV. (L.P.13/06)
  • B° 32 VIV.
  • B° 50 VIV. (L.P.03/96)
  • B° 50 VIV. (L.P.17/91)
  • B° 50 VIV. (L.P.31/91)
  • B° 32 VIV. (L.P.30/95)
  • B° 50 VIV. (L.P.05/96)
  • B° 50 VIV. (L.P.29/96)
  • B° 50 VIV. (L.P.07/95)
  • B° PEREGRINOS DE LA VIRGEN
  • B° CERRO DE LAS ROSAS
  • ASENTAMIENTO MI JARDIN
  • B° PARQUE LA GRUTA
  • B° CENTENARIO
  • B° PARQUE NORTE (ZONA NORTE)
  • LA AGUADA
  • LOTEO PORTAL DEL NORTE
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