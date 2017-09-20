Mañana habrá corte de luz

La empresa Energía de Catamarca SAPEM pone en conocimiento de los Señores Usuarios el programa de suspensión de servicio eléctrico a realizarse conforme al siguiente detalle:
FECHA: JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017
HORARIO: 08:00 A 13:30 HS
SOLICITADO POR: EMPRESA ELECTROCIVIL S.R.L.
DISTRIBUIDOR/S: DISTRIBUIDOR NORTE 13,2kV (ET NORTE)
ALIMENTACION: E.T. NORTE
MOTIVO: TENDIDO LMT DT 33/13,2kV CD2-CD4-PORTAL DEL NORTE – MANTENIMIENTO GENERAL SETAS, LMT 13,2kV Y PODA.
ZONA EN MT: DESDE E.T. NORTE HASTA SECCIONADOR A CUCHILLAS AV. SAN JUAN BAUSTISTA Y HASTA BARRIO PARQUE NORTE Y HASTA GRUTA VIRGEN DEL VALLE.
USUARIOS SINGULARES:
AGUAS DE CATAMARCA CISTERNA EL MORRO
EMPRESA EL NENE – GRUTA VIRGEN DEL VALLE
USUARIOS RESIDENCIALES:
USUARIO RESIDENCIALES, LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS, ANTENAS TELEFÓNICAS, DESTACAMENTOS POLICIALES, ESCUELAS, CENTROS VECINALES, EN LOS BARRIOS UBICADOS AL NORTE DE AV. TEREVINTOS: