Ramón Suárez: Cortan avenidas y exigen investigar su desaparición

El corte se efectúa en avenida Alem y Belgrano, por lo que los accesos se mantienen restringidos.

Ramón Suárez fue visto por última vez por su hermano en el mediodía de este lunes cuando se despidió de él en su casa del barrio Parque América.

Según le dijo en ese momento que se dirigía a la casa donde vive con su madre, en el barrio Jorge Bermúdez. Sin embargo, nunca llegó a destino.

Sus familiares realizaron la denuncia y ante cualquier información sobre su paradero solicitan comunicarse al 44423100.

Una de sus sobrinas, contó que anoche recibieron información de que fue visto en un domicilio y decidieron realizar la protesta para solicitar a la Justicia que actúe rápido. “A nosotros nos brindaron datos de donde está, aunque no queremos dar mayores detalles por los medios para que no entorpecer el trabajo de la Justicia, pero necesitamos que se actúe rápido. El fiscal (Javier Herrera) ya tiene la información, no sé que espera para realizar un allanamiento”.