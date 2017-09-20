La Ciudad

Se mantiene corte de energía programado

Tal como estaba anunciado, la empresa Energía de Catamarca SAPEM mantiene hoy miércoles, entre las 8 y 13.30 horas un corte en el suministro eléctrico.

FECHA: MIERCOLES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HORARIO: ENTRE 08:00 Y 13:30 HORAS

SOLICITADO POR: EC SAPEM

DISTRIBUIDOR/S: DISTRIBUIDOR BELGRANO 13,2kV

ALIMENTACION: E.T. CATAMARCA

MOTIVO: MANTENIMIENTO GENERAL Y PODA LMT 13,2kV. 

ZONA EN MT: DESDE SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN AV. LOS LEGISLADORES Y ALPATAUCA "EL HORMIGA” HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN CALLE ANTOFALLA Y AV. CHOYA (EX PISTA).

USUARIOS SINGULARES:

AGUAS DE CATAMARCA: POZOS N° 32, 42 Y 47.

LA PIRGUA - INSTALACIONES COMERCIALES - HORMI MOTOS

USUARIOS RESIDENCIALES:

LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS, DESTACAMENTO POLICIALES, ANTENAS TELEFÓNICAS, ESCUELAS Y USUARIOS RESIDENCIALES UBICADOS EN AVDA. LOS LEGISLADORES Y B° EVA PERÓN.

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