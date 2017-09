Nicolás Lindow: “El presupuesto de Catamarca ha sido duplicado”

El lunes, la gobernadora Lucía Corpacci tuvo expresiones críticas en torno a la ejecución del Plan Belgrano en Catamarca y esto provocó la respuesta del funcionario encargado del mismo en la provincia, Nicolás Lindow. El funcionario nacional dijo haberse sorprendido al leer las declaraciones de la primera mandataria y adjudicó sus dichos al inicio de la campaña electoral de cara a las legislativas del 22 de octubre.

Tras una serie de inauguraciones en el interior de la provincia, Corpacci había declarado que “las condiciones económicas de la provincia son complejas. Y aunque a mí me digan que llega el Plan Belgrano con miles de millones, la verdad que nosotros no los vemos. Se los digo sinceramente, no veo todos los millones que dicen que llegan, y lo que sí les puedo decir es que con enorme esfuerzo tratamos de cumplir día a día con las deudas pendientes”.

La respuesta de Lindow no se hizo esperar y tras indicar que le causó “sorpresa” lo expresado por la Gobernadora recordó las obras que se vienen realizando y aquellas en la que acompañó a Corpacci a su inauguración. “Estuve acompañándola a la Gobernadora el jueves pasado en la inauguración del polideportivo en Pomán, que es una obra en la que el estado nacional invirtió más de 8 millones de pesos para obra y más de 500.000 pesos en equipamiento” recordó y agregó que “estuvimos hace dos semanas con funcionarios nacionales visitando la obra que se está haciendo en la ruta provincial número 46, una obra que el gobierno nacional ha tomado la decisión de llevarla adelante con una inversión de casi mil millones de pesos”.

Des esta manera el funcionario nacional intentó deslegitimar el reclamo de Corpacci y circunscribirlo solamente dentro de la pirotecnia electoral con miras a las elecciones.

Sobre el Plan Belgrano dijo que Mauricio Macri no se quedó sólo en un discruso de campaña sino que lo llevó a cabo. En ese sentido, indicó que “si comparamos el presupuesto de Catamarca del 2015 con el 2017 ha sido totalmente duplicado y no solo Catamarca sino todas las provincias del norte argentino”.

Por último, dijo que seguramente el oficialismo provincial seguirá con este tipo de críticas pero que la gestión del presidente Macri “gobierna para los ciudadanos, no para la clase política y eso lo tenemos muy claro”.

Equipamiento para la Subsecretaría de Presupuesto

En las oficinas de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información, se realizó la entrega de equipamiento a la Subsecretaría de Presupuesto.

En el acto estuvieron presentes el secretario General de la Gobernación, Edgardo Macedo, el subsecretario de Tecnologías de la Información, Juan Pablo Dusso y el director Provincial de Modernización, Franco Zurita Perea.

Ricardo Sebastián Véliz fue el encargado de recibir el equipamiento que consta de 15 computadoras de escritorio, un escáner y una impresora multifunción. El equipamiento forma parte del Plan de Modernización del Estado que busca reemplazar el parque informático actual por tecnología de última generación.

