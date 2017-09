Sanción definitiva a la creación del programa “Conductor Designado”

El miércoles último, la Cámara de Diputados de la provincia dio sanción definitiva al proyecto de Ley del senador Bernardo Quintar a partir del cual se crea el programa “Conductor Designado”, que tiene el propósito de disminuir y prevenir la cantidad de accidentes viales por el consumo de alcohol en los conductores de vehículos.

La iniciativa del senador tinogasteño presentada en el 2014, obtuvo media sanción en la Cámara alta provincial el año pasado, fundamentada en que “en nuestra provincia de Catamarca, cada fin de semana se tiene que lamentar la pérdida de vidas en accidentes de tránsito, en nuestras rutas y calles, en tanto que, con la promulgación de la Ley más las normas municipales, se busca sensibilizar a los jóvenes acerca de la seguridad vial, el respeto a las normas de tránsito, los límites de velocidad permitidos, la conducción responsable y el control del consumo de alcohol”.

De acuerdo con la Ley Provincial a la que se le asignó el N° 5.516, el “Conductor Designado” toma el compromiso de no ingerir bebidas alcohólicas, extremo este que se demostrará mediante las pruebas de alcoholemia que podrá implementar cada negocio, para lo cual contará con el asesoramiento y colaboración del Municipio o comuna del lugar y de aquellas organizaciones que participen en el programa. Por su parte, dichas pruebas se realizarán cuando el inscripto como conductor designado abandone el local.

En el caso de que el “Conductor Designado” no cumpla con su compromiso de no ingerir bebidas alcohólicas y, a criterio del encargado o administrador del establecimiento no se encuentre en condiciones de conducir un vehículo, la normativa manifiesta que “se aplicará la multa y castigo correspondiente según la ordenanza de cada lugar y el establecimiento tendrá el derecho a cobrar las cortesías otorgadas a consecuencia del programa”.