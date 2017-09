Corpacci: “No veo los miles de millones del Plan Belgrano que dicen que llegan”

La gobernadora Lucía Corpacci dijo que las condiciones económicas de la provincia son “complejas”. También se refirió al envío de partidas del Plan Belgrano y del Fondo del Conurbano.

“Aunque me digan que llega el Plan Belgrano con miles de millones, la verdad que nosotros no los vemos... se los digo sinceramente, no veo todos los millones que dicen que llegan y lo que sí les puedo decir es que con enorme esfuerzo, tratamos de cumplir día a día con las deudas pendientes”, afirmó la Gobernadora.

Durante su visita oficial al departamento La Paz, la jefa de Estado destacó la importancia de terminar con las desigualdades que se sufren en el interior profundo y ratificó su compromiso de brindar los servicios necesarios para que cada familia pueda permanecer en su lugar de origen.

Por otra parte, Corpacci dijo que hay que defender la provincia y afirmó que la industria está mal, no porque se terminó la promoción industrial, sino por los “enormes” costos de producción. Entre los que mencionó luz y gas. “Además no se vende porque a la gente no le está alcanzando, y este es un círculo vicioso del que es muy difícil salir”, explicó.

Saadi agradeció el respaldo político

El ministro de Gobierno, Gustavo Saadi acompañó a la Gobernadora en las distintas inauguraciones de obras en Icaño, Las Peñas, San Antonio de La Paz. Enla oportunidad, el funcionario del Poder Ejecutivo agradeció el apoyo político del interior de la provincia.

“Queremos agradecerles de corazón el enorme respaldo que ha recibido este proyecto político, que es un respaldo a este gobierno que mira al interior profundo, que quiere una Catamarca más justa y más inclusiva. También se apoya a esta nueva política, sin agravios y con mucho trabajo”, expresó el Ministro.

En ese contexto, Saadi dijo: “En Las Peñas pasaron 100 años para que recién hoy, pudieran acceder a un servicio tan elemental como el agua potable. Nunca un Gobernador había visitado la localidad de Las Peñas. También entregamos viviendas dignas, que es un derecho que tienen las familias, y hay que destacar que esas viviendas la hicieron catamarqueños. generando trabajo genuino”.

El aporte de Catamarca al país

En el marco de la declaraciones la primera mandataria provincial destacó el aporte que Catamarca realizó durante los últimos años al denominado Fondo del Conurbano Bonaerense.

“Dicen que hay provincias que no aportan ni lo que necesitan para pagar sus sueldos. Pero quiero decir que nuestra provincia, a través de la minería, durante mucho tiempo fue la que más aportó en concepto de exportaciones. Y hoy está tercera. Además la Constitución dice que tenemos un sistema federal y solidario: si queremos equilibrar al país no se trata la historia de seguir sacándole a los que menos tienen, sino en aportar para equilibrarlo. Trabajemos juntos. No podemos hacerle el caldo gordo a esta gente, porque son épocas duras, y cuando hay épocas duras, los hermanos se abrazan y se ayudan”, declaró Corpacci.

Macri avaló el recorte del fondo

Por otra parte, la Gobernadora expresó su preocupación y su rechazo a la actualización del Fondo del Conurbano de la provincia de Buenos Aires.

“Tengo mucho respeto por el Presidente (Mauricio Macri) porque lo eligió el pueblo y quiero que le vaya bien, porque no se concibe una provincia que esté bien en un país que está mal. Pero tengo una preocupación por el Fondo del Conurbano, en un reclamo que el Presidente avaló: ese fondo está planteado sacárselo a las provincias para dárselo a Buenos Aires. Lo hablamos gobernadores peronistas y de Cambiemos, porque si se tocan esos fondos va a haber provincias inviables”, expresó.