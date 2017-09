Lucía inauguró obra de agua potable en Las Peñas

La Gobernadora Lucía Corpacci desarrolló hoy una importante labor en su visita oficial a la localidad de Las Peñas, en el Departamento La Paz, donde nunca había llegado antes un jefe de Estado provincial.

La jefa de Estado habilitó un pozo de agua que le garantiza garantiza el servicio a las más de 50 familias que habitan el paraje, ubicado a 20 kilómetros de La Guardia y a casi 50 Kilómetros de la ciudad de Recreo, en la zona conocida como Costa de Las Sierras que une diferentes parajes de iguales características.

Además, la mandataria entregó 21 soluciones habitaciónales distribuidas en diferentes poblaciones. Tres son viviendas rurales productivas y las restantes mejoramientos habitaciónales de promoción social.

Al mismo tiempo, Lucía inauguró las obras de remodelación y refacción de la Escuela 414, en una jornada de fiesta para la comunidad educativa y los vecinos.

El acto central se realizó precisamente en la escuela, con la participación de todo el pueblo, envueltos de un paísaje predominante de quebracho y alumbrados por un sol radiante.

Las obras, ejecutadas a través de la Secretaria de la Vivienda que conduce Fidel Sáenz, incluyen un pozo de agua que solucionará el problema del servicio por los próximos 15 años. Se trata de una perforación de 90 metros, que tiene la capacidad de brindar 30 mil litros de agua por hora. La bomba se abastece por energía convencional, pero también cuenta con paneles fotovoltaicos para aprovechar la luz solar y brindar el servicio sin interrupciones. Esta bomba abastecerá una cisterna que alimentará una red el servicio domiciliario. La obra completa estará lista para febrero próximo.

Junto a Lucía y Fidel Sáenz estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Gustavo Saadi, el ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso; la senadora nacional Inés Blas; el parlamentario Isauro Molina, la senadora Patricia Sanchez, el intendente Pío Carleta y los concejales Espinoza, Romero y Oyola.

Lucía destacó la importancia de terminar con las desigualdades que se sufren en el interior profundo, y ratificó su compromiso de brindar los servicios necesarios para que cada familia pueda permanecer en su lugar de origen.

"Las condiciones económicas de la provincia son complejas. Y aunque a mí me digan que llega el Plan Belgrano con miles de millones, la verdad que nosotros no los vemos... se los digo sinceramente, no veo todos los millones que dicen que llegan, y lo que sí les puedo deir es que con enorme esfuerzo, tratamos de cumplir día a día con las deudas pendientes", señaló la Gobernadora.

Posteriormente, Corpacci se trasladará a San Antonio y Recreo.