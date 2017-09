Hurones se aferró a la categoría

Los Hurones que habían ganado el partido de ida por la Permanencia de la Unión Andina de Rugby 19-0 en La Rioja, cayeron en la ida de locales 26-45 frente a CRAR, resultado por el cual tuvieron que irse al alargue donde el conjunto chacarero terminó ganado 8-6, con un global 53-51 a favor y así lograr mantener la permanencia en la categoría.

Los trys del “Negro” llegaron de la mano de Nicolás Ávila, Maxi Filimonijin, try y conversión de José Carrasco, Fabrico Vega y conversión de José carrasco. Suplementario: penal de José Carrasco y try de Facundo Bazan.

Por su parte, para el CRAR apoyaron try en el ingoal contrario Mercado y conversión Neira, Sergio Villafañez y conv Neira, Leandro Rosa Beatriz, Villafañez y conv Neira, Agustín Juárez y conv Neira, try y conv Neira, try Rodrigo Lluil. Suplementario: dos penales de Neira.