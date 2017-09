Los Teros cayeron en la final ante Chelcos

Los Teros sufrieron una contundente derrota ante Chelcos de La Rioja, que se coronó campeón del Torneo Anual “Jesús Pavón” de la Zona Campeonato de la Unión Andina de Rugby.

En la final de vuelta que se jugó en la cancha del “Verde”, el “Albinegro”, salvo los primeros diez minutos donde superó a su rival, no pudo imponer su juego y terminó perdiendo por un inobjetable 25-41, cerrando la serie con un global de 33-49, tras el empate en 8 en la ida.

Síntesis

Chelcos 41

Teros 25

Cancha: Chelcos RC

Árbitro: Juan Manuel López (Córdoba)

Anotaciones

Primer tiempo (24-13): 4´ y 8´ penales de Gonzalo Cancino (T), 11´ y 34´ tries de Juan Fernández con conversiones de Pedro Fernández (Ch), 20´ try de Mauricio Villegas (Ch), 38´ try de Leonardo Schenetzky (Ch) y 40´ try y conversión de Gonzalo Cancino (T). Segundo tiempo: 20´ try de Mauricio Villegas y conversión de Pedro Fernández (Ch), 30´ penal de Pedro Fernández (Ch), 34´ try de Mariano Carrara (T), 34´ try de Juan Fernández con conversiones de Pedro Fernández (Ch) Y 40´ try de Walter Figueroa con conversión de Gonzalo Cancino (T).