Spot oficial de Catamarca premiado como el mejor en Washington

“Donde Crecen tus Sueños”, el Spot oficial del Gobierno de Catamarca, realizado por la Agencia León, resultó ganador de ´Los Napolitans´ en la categoría de “Spot Político del año”.

El Napolitan Victory Awards, realizado anualmente por The Washington Academy of Political Arts & Sciences (The WAPAS), es un evento donde se premian a los más grandes del mundo de la consultoría política.

Donde Crecen tus Sueños

Creatividad: León

Producción Ejecutiva: Jaque Productora

Dirección: Agustín Molinari

Producción General: Daniel Lambrisca

Jefa de Producción: Melina Sampietro

Producción: Agostina Arevalo Jaube

Dirección de Posproducción: Jorge Fenoglio

Montaje: Martín Rodriguez

Asistente de montaje: Paolo Stacchiola