Los pumas perdieron frente a Australia en el Rugby Championship

Los Pumas, el seleccionado argentino de rugby, cayó esta mañana ante Australia por 45 a 20 en el cierre de la cuarta fecha de la VI edición del Rugby Championship celebrado en Canberra.

En el GIO Stadium, los puntos de Argentina llegaron con tries de Martín Landajo y Matías Moroni, dos penales y dos conversiones de Nicolás Sánchez.En tanto, los oceánicos sumaron seis tries, consiguiendo un punto bonus, por intermedio de Israel Folau (2), Sekope Kepu, Will Genia, Nick Phipps y Jordan Uelese y seis conversiones y un penal de Bernard Foley.

De esta forma, el seleccionado local sumó su cuarta derrota consecutiva en el certamen que reúne a los cuatro mejores equipos del hemisferio Sur. Previo al partido, Nueva Zelanda logró un notable triunfo por 57 a 0 ante Sudáfrica como local.

Próxima Fecha

La próxima presentación del conjunto de Daniel Hourcade será el sábado 30 de septiembre, cuando recibirá a Nueva Zelanda en el estadio José Amalfitani. Mientras que Sudáfrica será local frente a Australia en el Toyota Stadium de Bloemfontein.