La Gobernadora inauguró el edificio de la Escuela de Los Ángeles

La gobernadora Lucía Corpacci inauguró hoy la obra remodelación y ampliación de la Escuela de la localidad de Los Ángeles, Departamento Capayán, con la presencia de alumnos, docentes y todo el pueblo, que festejaron el logro de tener un edificio digno después de 98 años de historia.

Bajo una intensa lluvia se realizó el emotivo acto de inauguración con la presencia de toda la comunidad. La escuela contaba con una construcción de 192 metros cuadrados, de los cuales se refaccionaron 105 metros cuadrados y se construyeron 395 metros cuadrados más, en un terreno complejo para la construcción.

La jefa de Estado se emocionó durante el acto, y explicó el significado que para ella tienen esta clase de trabajos, al narrar cómo nació y se desarrolló la idea de crear las nuevas escuelas.

"Cuando asumimos el Gobierno hace mucho tiempo, yo tenía una sincera preocupación. Era que durante muchos años, por mi actividad médica, mi actividad de desarrollo social; muchas veces recorría el interior de la Provincia.

A la mañana, muy temprano empezaba los viajes, y veía muchos chiquitos caminando al costado de la ruta para ir a la escuela, y muchos maestros haciendo dedo, en invierno, en verano... me tocó ir a una comunidad muy pequeñita y entré a una escuela que no voy a nombrar -porque no quiero que nadie se sienta tocado-, una escuela albergue donde iban niñitos desde los cinco años de edad.

Y salí impresionada. Perdónenme porque todos los docentes eran maravillosos, pero había nenas de cinco años, y todos los docentes eran varones. En ese momento tomé conciencia y comentaba en mi casa... si fueran mis hijos, yo no sé si tendría el valor para mandar esos niños, tan chiquititos, porque iban los lunes y salían los viernes, y dejarlos en manos de los maestros todos esos días. Por más que uno siente que los maestros los cuidan... Pero qué doloroso debe ser tener que desprenderse de los hijos tan chiquititos.

Y entre esa historia que les cuento de esa escuela albergue y ver los chicos haciendo dedo, me acuerdo que al poco tiempo de asumir juntamos al gabinete de Educación, y fíjense cuál era mi propuesta: 'Yo quiero que hagan un estudio de la Provincia de cuánto transporte necesitamos para que ningún chico tenga que albergarse. Yo quieron que pasen y vuelvan a su casa. Que vayan a la mañana y vuelvan a la tarde'.

Pero la verdad que la realidad era muy compleja, porque a veces eran 40 kilómetros, pero por un camino de montaña que significaba dos horas y media, tres horas de viaje para ir y lo mismo para volver. Y había lugares donde no había forma de llegar con transporte. Entonces a alguien del equipo se le ocurrió que podíamos empezar a crear escuelas rurales. Y empezamos a definir a dónde nos faltaban las escuelas.

Entonces hicimos un trabajo en el cual, donde no había posibilidades de llevarlos con el transporte, les construíamos la escuela. Y en los demás poníamos el transporte para que los chicos puedan ir y volver. Este fue el motivo de la creación de las escuelas secundarias rurales, básicamente, y de la creación de muchas salas de jardín de infantes en toda la Provincia; porque también teníamos la preocupación por los chiquitos del jardín de infantes.

Y hoy venía discutiendo con Francisco (Mercado, secretario de Gabinete), porque él me decía 'eso no es una escuela nueva'. Pero con la enorme reparación y ampliación que se hizo, es una escuela nueva, porque es más lo nuevo que lo que estaba antes. Y la veo, y la verdad los felicito porque quedó preciosa.

Cuando vinimos acá a anunciar el comienzo del ciclo secundario para las escuelas rurales, recuerdo que la señorita de jardín nos mostraba el espacio donde estaba funcionando el jardín de infantes. Y ahí tomamos la decisión de que cuando hiciéramos la ampliación también iba a estar contemplado el jardín, que ahora veo que está quedando muy lindo.

Uno inaugura edificios y les pone plata, pero la verdad que estas obras tienen otro significado. Es pensar, como pensamos en algún momento, que todos estos chicos tienen la verdadera posibilidad de terminar el secundario. Tienen la verdadera posibilidad de seguir soñando con que un 'más adelante' es posible; que si la vida ayuda y la familia puede, si las circunstancias se dan, muchos van a poder entrar en la universidad, van a poder hacer un terciario, van a poder tener inserción laboral, y van a poder entre tanto, seguir disfrutando del calor del hogar, que es tan importante para la formación de cualquier persona.

Y eso no son cien edificios escolares, esos son cientos y cientos de jóvenes que hoy están pudiendo terminar el secundario. Eso es motivo de enorme felicidad para nosotros desde lo humano, desde el sentir que vamos cumpliendo con esa tarea que nos han encomendado cuando nos ha puesto el voto", señaló la Gobernadora entre aplausos.

Lucía estuvo acompañada por el ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso; el ministro de Educación, Daniel Gutierrez; el ministro de Gobierno, Gustavo Saadi; el administrador del IPV, Dante López Rodríguez; el intendente de Huillapima, Omar Soria; el intendente de Capayán, Alfredo Hoffmann; el senador Hugo Corpacci; el diputado nacional, Néstor Tomassi; el secretario de Gabinete, Francisco Mercado; diputados provinciales y funcionarios del Ministerio de Educación.

En este edificio funcionarán los tres niveles; el JIN Nº 15; la Escuela Primaria Nº 374 y La Escuela Secundaria Rural Nº 11. Cuenta con un salón de usos múltiples, sala de jardín de infantes con baños propios, nuevo módulo de sanitarios para alumnos, docentes y baños adaptados para personas con discapacidad; depósito y galería, fogón, techado del patio de formación, mejoramiento de los accesos teniendo en cuenta la pendiente del terreno, cocina y veredones. La obra es más espectacular porque está emplazada en medio de un imponente paisaje de montañas.

El ministerio de Educación también entregó kits escolares para el nivel primario; ludoteca y juguetes para el nivel inicial; y remeras para los alumnos de la secundaria.

Conferencia de Energía Solar

Previo a la inauguración de la Escuela de Los Ángeles, la jefa de Estado estuvo presente en un hotel céntrico para dar apertura al Ciclo de Conferencias de Energía Solar en el Noroeste Argentino, que estuvo organizado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia y contó con la participación de disertantes del vecino país de Chile.

También estuvo presente el ministro de Educación, Daniel Gutierrez; el Director de Formación Profesional del INET, Fabián Prieto y el director de Educación Técnica, Rodolfo Vivanco; entre otras autoridades abocadas a la materia.