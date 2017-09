Cristina dijo que "es un inmenso disparate" vincular a su gobierno con la muerte de Nisman

La candidata a senadora por Unidad Ciudadana y ex presidenta, Cristina Kirchner, aseguró hoy que "es un inmenso disparate" y una "acusación sin ningún tipo de fundamento" vincular la muerte del fiscal especial para el caso AMIA, Alberto Nisman, con su gobierno. "Es un disparate, todos saben que es un inmenso disparate, es una acusación sin ningún tipo de fundamento, y no la creen ni los que la formulan", dijo la ex mandataria en una entrevista con Infobae al ser consultada sobre presuntos vínculos de su gobierno con la muerte del fiscal.

Recordó que habló por cadena nacional en el momento del hallazgo del cuerpo de Nisman y afirmó que su gobierno "puso todo a disposición de la justicia" y que "la oposición, que hoy es gobierno, utilizó" la muerte del fiscal "para generar sospechas" hacia su administración y su persona.

En este marco, apuntó al presidente Mauricio Macri y dijo que "es un ejemplo que podría tomar" el mandatario en el caso Santiago Maldonado y dirigirse a toda la sociedad a través de una cadena nacional.