Se anuncia un nuevo corte de energía eléctrica

HORARIOS: ENTRE 12:00 Y 12:30 HORAS
SOLICITADO POR: EMPRESA ELECTROCIVIL S.R.L.
DISTRIBUIDOR/S: DISTRIBUIDOR TEREVINTOS 13,2kV
ALIMENTACION: E.T. NORTE
MOTIVO: TENDIDO DE NUEVA LINEA DE MEDIA TENSION DOBLE TERNA 33/13,2kV NEXO CD4-CD2-PORTAL DEL NORTE.
ZONA EN MT: DESDE ET NORTE HASTA SECC. A CUCHILLAS AV. TEREVINTOS Y AV. CHOYA Y HASTA SECC. A CUCHILLAS AV. VIRGEN DEL VALLE ESQ. PADRE LUIS GIORGI Y HASTA A CUCHILLAS AV. SAN JUAN BAUTISTA Y AV. TEREVINTOS.
USUARIOS SINGULARES:
GENERACION SECCO CENTRAL TEREVINTOS
USUARIOS RESIDENCIALES:
LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS, DESTACAMENTO POLICIALES, ANTENAS TELEFÓNICAS, ESCUELAS Y USUARIOS RESIDENCIALES UBICADOS EN Bº 156 VIV. NORTE, Bº LA ESPERANZA, LOTEO MAGISTERIO, Bº MAGISTERIO, Bº 500 VIV. (PARTE SUR), Bº PARQUE NORTE ESTE (PARTE NORTE), USUARIOS POR AV. TEREVINTOS, ETC.
NOTA: SE REALIZÁ CORTE DE SERVICIO EN Bº 48 VIV. NORTE, Bº 50 VIV. NORTE Y LOTEO CANCLINI, EN EL HORARIO DE 08:00 A 12:30 HS.