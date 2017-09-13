La Ciudad

Corte de energía eléctrica programado para mañana

La empresa Energía de Catamarca SAPEM pone en conocimiento de los Señores Usuarios el programa de suspensión de servicio eléctrico  a realizarse conforme al siguiente detalle:

FECHA:                        JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HORARIOS:               ENTRE 08:00 Y 08:30 HORAS

                                     ENTRE 12:00 Y 12:30 HORAS

          

SOLICITADO POR:      EMPRESA ELECTROCIVIL S.R.L.

DISTRIBUIDOR/S:       DISTRIBUIDOR TEREVINTOS 13,2kV

ALIMENTACION:        E.T. NORTE

MOTIVO:                    TENDIDO DE NUEVA LINEA DE MEDIA TENSION DOBLE TERNA 33/13,2kV NEXO CD4-CD2-PORTAL DEL NORTE.   

ZONA EN MT:            DESDE ET NORTE HASTA SECC. A CUCHILLAS AV. TEREVINTOS Y AV. CHOYA Y HASTA SECC. A CUCHILLAS AV. VIRGEN DEL VALLE ESQ. PADRE LUIS GIORGI Y HASTA A CUCHILLAS AV. SAN JUAN BAUTISTA Y AV. TEREVINTOS.

USUARIOS SINGULARES:

GENERACION SECCO CENTRAL TEREVINTOS          

USUARIOS RESIDENCIALES:

LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS, DESTACAMENTO POLICIALES, ANTENAS TELEFÓNICAS, ESCUELAS Y USUARIOS RESIDENCIALES UBICADOS EN Bº 156 VIV. NORTE, Bº LA ESPERANZA, LOTEO MAGISTERIO, Bº MAGISTERIO, Bº 500 VIV. (PARTE SUR), Bº PARQUE NORTE ESTE (PARTE NORTE), USUARIOS POR AV. TEREVINTOS, ETC.

NOTA: SE REALIZÁ CORTE DE SERVICIO EN Bº 48 VIV. NORTE, Bº 50 VIV. NORTE Y LOTEO CANCLINI, EN EL HORARIO DE 08:00 A 12:30 HS.

La Ciudad
45 años: Las actividades en la UNCa son normales
Electrodependientes: aseguran que las ambulancias no tienen ni oxígeno
Más controles de la Guardia Urbana durante fines de semana
Parlantes