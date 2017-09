Desde la DASI aseguran que es “imposible” dar una solución este año a los empleados

Martín Barrionuevo, Director de la Dirección de Agua y Saneamiento del Interior (DASI), habló con LA UNION y confirmó que el reclamo que llevan a cabo los trabajadores del área no es posible resolverlo este año. “Las paritarias están cerradas y no hay presupuesto”, dijo. En tanto, admitió que las tareas que desempeñan son de sanitaristas y no de empleados públicos comunes, por lo que destaca que es un trabajo “a pulmón y con vocación”.

“El problema que tenemos es del gremio. Piden algo que a esta altura del año no se puede arreglar o dar solución. Los presupuestos están cerrados. Pero estamos trabajando con el Ministro (Guillermo Dalla Lasta) para el presupuesto de 2018”, explicó.

Los empleados, además de un incremento en las horas extras - que no han sido actualizadas desde el año 2009- reclamaron ser incluidos en un convenio nuevo donde se les trate como sanitaristas y no empleados públicos comunes, y así tener el beneficio de uniformes, vacunación, entre otras cosas. Al respecto, Barrionuevo admitió que “reclaman uniforme, pero no están dentro del convenio, aunque les estamos entregando. Con respecto a las vacunas, ya planteamos un plan en donde se irá por cada departamento. En cuanto a los elementos de seguridad, sí se los estamos brindando”, sostuvo y agregó: “Cumplimos con nuestra parte, con el tema del presupuesto no hay forma”.

“Son operarios de planta, redes, cumplen funciones de oficina. Yo entiendo que ese trabajo es a pulmón y una vocación. Lo que digo es que desgraciadamente no se les puede dar una solución”, reiteró.

Obsoleto

Por otra parte, el funcionario opinó que mantener el agua en el interior provincial es “caro y la gente no lo valora”. Así, señaló que actualmente el servicio lo “debe estar pagando sólo el 20 por ciento de los usuarios”.

Al respecto, admitió que el sistema de facturación también podría ser un inconveniente a la hora de recaudar, teniendo en cuenta que no se habilitan nuevas bocas de pago y para muchos llegar hasta el CAPE o el banco Macro a abonar, no es fácil por más intención que se tenga.

“Estamos viendo si podemos lograr un nuevo sistema de facturación. Hay muchas obras para hacer y faltan recursos, estamos trabajando con lo poco que tenemos. Se trabaja a destajo para brindar un buen servicio”, señaló.