Familiares de Luz Villafañe se movilizaron

En la mañana de ayer, al cumplirse el décimo mes de su muerte, familiares y allegados a la niña Luz Villafañe se movilizaron en pedido de justicia frente a casa de Gobierno.

En la oportunidad, Jaqueline, la mamá de Luz, dijo: “Pido justicia porque la señora Gobernadora no puede permitir que esté trabajando la doctora”, en alusión a la profesional que atendió a su hija.

Agregó también que “nadie se acercó a ofrecer ayuda y ninguna autoridad habló al respecto”. Pide medidas para con la profesional médica porque aduce que su hija falleció por no haber sido asistida como debía ser en el hospital.

Por otra parte, anunciaron que se concretarán las marchas desde el próximo 12 de octubre e insistirán en cortes de calles en zona del centro de la ciudad.

El caso

Luz Villafañe tenía trece años y había ido con una amiga a una reunión, en una casa a 15 cuadras de la suya. Había acordado que regresaría a las 19, pero como no volvió, la madre fue a la comisaría, donde no quisieron tomarle la denuncia.

La chica retornó a las 8 de la mañana, visiblemente drogada y con marcas en el cuello, llorando. Su mamá la llevó al hospital de Niños para que le hicieran un examen ginecológico pero en la institución se negaron a hacerlo porque, argumentaron, primero tendría que haber hecho la denuncia.

Una vez en su hogar, Luz confesó lo que había ocurrido: “Yo no quería, no podía moverme, no quería hacer nada…”, le dijo la nena.

También le habría dicho el nombre del sospechoso, un chico que recién había cumplido 17 años y que figuró denunciado en la causa.

Ese mismo día, en su casa, Luz se suicidó. Su mamá había ido a buscar a su otro hijo a la casa de su abuelo y cuando volvió, la encontró ahorcada con la corbata de la escuela.

El resultado de la autopsia llegó recién la segunda semana de diciembre y reveló que había gran cantidad de pastillas en el estómago y confirmó además que había sufrido un acceso carnal violento.

La abogada Andrea Morales Leansa, quien representa a Quevedo dijo en su momento que Luz tendría que haber sido hospitalizada.

“No cumplieron con el hecho de estabilizarla. La niña ingresó a un hospital con signos manifiestos de marcas en su cuello, empastillada, como se le diagnosticó y le dieron el alta, a pesar de los signos de tener en su cuerpo esas sustancias y de haber sido golpeada”.