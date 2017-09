Secuestran animales sueltos en La Paz y Paclín

Durante la mañana de ayer, en distintas localidades del departamento La Paz, efectivos de la División Policía Montada, dependiente de la Dirección de Unidades Especiales de la Policía de la Provincia, realizaron operativos de captura de animales sueltos.

En la ruta provincial Nº 20, secuestraron una vaca mocha, de pelaje doradillo vientre blanco; una ternera astuda de pelaje doradillo, sin marcas de fuego; una vaca mocha colorada, marca de fuego no legible: un ternero mocho, de pelaje negro frontino, marca de fuego no legible; una vaca astuda, de pelaje yaguani colorada, marca de fuego no legible.

Asimismo, en la localidad de Recreo, los efectivos hicieron lo propio con una yegua, de pelaje moro blanco, con marca de fuego no legible; y en la ruta nacional Nº 157, a la altura de la localidad de San Antonio de La Paz, secuestraron una yegua, de pelaje zaina listada, miembro posterior derecho blanco, con marca de fuego no legible; un potrillo pelaje tostado mala cara, con sus dos miembros posteriores blancos, cola cortada, marca de fuego visible; una potranca baya listada, con sus dos miembros posteriores blancos; un caballo zaino negro frontino, con marca de fuego legible y un caballo zaino colorado mala cara, cola cortada, con sus miembros blancos.

Por otra parte, durante la mañana de hoy, a las 09:30, en la ruta nacional Nº 38, a la altura de la Cuesta de El Totoral, a unos 3 Km. del ingreso a la localidad de La Viña, departamento Paclín, los policías secuestraron una vaca de pelaje oscuro overo, con marca de fuego no visible; una vaca astuda rosada pintada, con ambas orejas mordidas, con marca de fuego no legible; una vaca mocha de pelaje oscuro overo, con marca de fuego no legible; una vaca oscura, astas descornadas mordidas por perros, con marca de fuego legible.

Se hace saber a los propietarios o responsables de los animales, que deberán comparecer en un plazo de 72 horas en la División Policía Montada, ubicada en el predio del Polideportivo Policial, de la ruta nacional Nº 38, en esta Ciudad Capital, con la documentación que acredite la legítima propiedad y procedencia de los mismos, debiendo abonar la multa por pastaje y mantención de los animales.

En caso de no ser reclamados en el plazo antes referido, se procederá a su decomiso o subasta, conforme lo establecido en la reglamentación vigente.