“Los legisladores no están entendiendo que nosotros no podemos esperar más”

Durante la mañana de ayer, un grupo de personas se manifestó frente a casa de gobierno, para exigir la adhesión a la ley nacional de electrodependientes y de cannabis medicinal.

Fue una protesta pacífica, en la que familiares y pacientes electrodependientes y cannabicos pidieron la pronta adhesión a estas leyes, que se encuentran “trabadas” en la legislatura, ya que no hay acuerdo aún entre senadores y diputados.

En diálogo con LA UNION, Brenda, asesora en salud y cultivadora, tras una reunión con el Ministro de Gobierno Gustavo Saadi, explicó que cuentan con su apoyo y con el de la Gobernadora Lucía Corpacci, y aseguró que el problema es entre diputados y senadores, quienes “no se ponen de acuerdo” para la adhesión.

Respecto a la ley 27.350, del uso del cannabis medicinal, Brenda dijo: “Por un lado va una ley que reconoce y por otro lado va la realidad. Y la realidad es que no pueden pararlo porque los cultivadores nos hemos dedicado todos estos años a enseñar el autocultivo como una herramienta eficaz ante la falencia de un Estado ausente”.

Señaló además, que el autocultivo no resuelve el problema de fondos, que es la producción interna del país. Asimismo el Ministerio ya habría recibido la orden de importar aceites. Sin embargo, esta cubriría el 20 por ciento de algunas patologías, sobre todo las de epilepsias, dejando afuera a todas las demás, por la falta de THC, ya que estos aceites importados se basan en el CBD.

“Nosotros dejamos bien en claro en la presentación de las historias clínicas, la evolución con el tratamiento, tanto con un principio activo que se llama CBD, como con el THC; y tan claro lo dejamos que se restituyeron los aceites. Pero hoy por hoy, la reglamentación viene como viene la adhesión aquí en Catamarca, con idas y vueltas, y esto es un problema grave de salud pública.”, dijo Brenda.

Destacó que cuentan con el apoyo de la Gobernadora y Ministro Saadi, quienes siempre “se pusieron al frente” ante esta necesidad. Sin embargo, muy pocos senadores y diputados se habrían comprometido para solucionar y “destrabar” la situación, ya que cada uno presentó su proyecto a destiempo y la adhesión quedó en “suspenso”. Señaló que los pacientes están unidos para reclamar ambas leyes porque “son dos caras de la misma moneda”, tratándose de la salud pública.

“Lo que ellos no están entendiendo es que nosotros no podemos esperar, el dolor no espera, la convulsión no espera, y los electrodependientes no pueden esperar a que si se corta la luz, tu hijo se muera, entonces necesitamos la adhesión y el compromiso de los legisladores”.

Respecto a la ley 27.351, de gratuidad del servicio eléctrico para pacientes electrodependientes, explicaron que hoy se reunirá el Ministro Saadi con la Gobernadora, para intentar llegar a un acuerdo y brindarles una pronta solución.