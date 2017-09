Corro: “Con Gimnasia va a ser un debut muy difícil”

San Lorenzo de Alem sigue con su puesta a punto para lo que será el inicio del Torneo Federal A. Uno de los que intentará ganarse un puesto es Leonardo Corro, volante central, de la Provincia de Buenos Aires, que viene de jugar el Federal A, con Libertad de Sunchales. El jugador, al finalizar la práctica de ayer, habló con LA UNION y dijo: “Estoy muy contento de haber llegado a San Lorenzo, me encontré con un lindo grupo. Quizás nos toca arrancar un poco más tarde, con pocos días de trabajo. Quedan unos días para seguir entrenando”.

Luego señaló: “Arrancar tarde la pretemporada puede ser una complicación, por lo que los otros equipos ya comenzaron hace un buen tiempo , pero estamos confiados de llegar bien al debut”.

Continuó hablando del partido del domingo: “Con Gimnasia va a ser un debut muy difícil, ellos vienen de eliminar a Talleres de Córdoba y acá no creo que quieran regalar algo. Pero confiamos en lo que nosotos podemos hacer. A los partidos hay que jugarlos, después se verá. La idea que tenemos es hacernos fuertes de locales”.

Por último, se definió como jugador: “Soy un volante central con buen juego, me gusta ser simple a la hora de crear juego. Tengo un buen juego aéreo, soy un volante que no te da ni una pelota por perdida. Pero prefiero que me vean en la cancha y saquen sus conclusiones”.