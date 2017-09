Electrodependientes: aseguran que las ambulancias no tienen ni oxígeno

Los familiares electrodependientes y aquellos que requieren del cannabis para uso medicinal, llegaron hasta Casa de Gobierno para manifestarse en reclamo de la adhesión de Catamarca a las leyes que permitan que los pacientes continúen sin restricciones sus tratamientos.

Se trata de dos temas que se encuentran en la Legislatura provincial, y ambos proyectos tienen media sanción, uno en Diputados y otro en Senadores.

Una de las mamás que participó de la movilización, y que piden por el uso medicinal del cannabis, recordó que "la semana pasada tuvimos arduas reuniones con diputados y senadores y nos habían prometido que iban a avanzar”.

Otra de las manifestantes aseguró que "no es un problema del Ejecutivo, tenemos el total apoyo de la gobernadora y ministros, pero los legisladores no están viendo que es un problema de salud”.

"Necesitamos que se destrabe, es un problema de diputados y senadores. Han presentado dos proyectos que se chocan entre si. Tenemos el compromiso y no se ha cumplido con la palabra”, concluyó la mujer.

Ambulancias sin oxigeno

Nélida Choque, madre de Angel Aguirre un n ño electrodependiente denunció que no quieren atender a niños electro-dependientes, además que ella misma debe comprar sus insumos.

“El Same no puede atender a los pacientes porque no cuentan los móviles con respiradores. No cuentan ni con aspiradores, solo envían ambulancia común que ni oxigeno tiene. El ministro lo sabe y no se da una soluciones”, expresó.