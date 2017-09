"Los mayores no estamos cuidando a los jóvenes"

"Los mayores no estamos cuidando a los menores, no con la idea de buscar culpables sino de asumir responsabilidades.Tenemos que preguntarnos qué lleva a un menor a cometer un hecho ilícito e indagar sobre su realidad, la de su familia y el contexto general. No tenemos que echar la culpa a una institución educativa, porque al final de cuentas el chico pasa pocas horas de su vida en la escuela", expresó el profesional en referencia a lo sucedido en el colegio Nacional cuando una menor que fue sorprendida con marihuana y dinero acumulado por la venta.

Sobre el hecho

Una jovencita de 15 años, alumna del Colegio Nacional Dr. Fidel Mardoqueo Castro, fue sorprendida ayer pasado el mediodía en posesión de una bolsa con cogollos de marihuana que, aparentemente, tenía para el narcomenudeo.

Quien habría informado del hecho fue una preceptora de la institución, que advirtió el accionar de la muchachita. Desde la institución escolar dieron aviso a efectivos del Comando de Operaciones Preventivas (COP), aproximadamente a las 12.20.

Los uniformados se interiorizaron de que la jovencita, ya descubierta, habría hecho entrega voluntaria de su mochila a la preceptora y tomando los recaudos necesarios montaron un procedimiento con testigos para revisar la misma.

En el interior, se encontró una bolsa de nailon que contenía cogollos de marihuana, los cuales quedaron en calidad de secuestro.

De forma inmediata, se convocó a personal de la Dirección de Drogas Peligrosas, quienes realizaron las pruebas de campo correspondientes y determinaron que se trataba de un total de 17 gramos. Además, se encontraron 680 pesos en efectivo.

Al tratarse de una menor de edad, se convocó de forma inmediata a su progenitora y mantuvieron una reunión con el personal policial y los directivos. Personal del SAME debió intervenir, ya que la mujer sufrió una crisis nerviosa.

Paralelamente, se ponía en conocimiento de lo actuado al Juzgado Federal, desde donde se indicaron las medidas a seguir.

Finalmente, la adolescente se retiró junto a su madre, aunque quedó vinculada a la investigación.