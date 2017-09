Piden no ensuciar las canaletas de la Peatonal Rivadavia

Recientemente se realizó un nuevo operativo, que fue realizado por personal municipal que durante cinco horas limpiaron de manera total de las canaletas, utilizando agua y desinfectante en gran cantidad de litros para la eliminación de olores.

“El principal problema con el que nos encontramos siempre es que los líquidos no circulan porque aún no hemos tomado conciencia de que no hay que arrojar basura en la vía pública. Muchos vecinos incluso utilizan las canaletas como basurero”, explicaron las cuadrillas.

“Hay un problema estructural en las canaletas que no permite que el líquido circule correctamente debido a la poca pendiente, si a eso le sumamos la basura que se tira día a día los resultados serán los que hoy tenemos, por eso la toma de conciencia de todos en indispensable para evitar los malos olores”, explicaron.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos se solicita a los vecinos no tirar papeles, latas de gaseosas, restos de comida ni ningún tipo de objeto, para evitar que se acumulen en las canaletas y el líquido se descomponga.