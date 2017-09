Nahuel Modotti deberá esperar el juicio en el penal de Miraflores

En la mañana de ayer, en el Juzgado de Control de Garantías, se conoció el dictamen del juez Porfirio Acuña, quien determinó que el joven Nahuel Modotti continuará detenido en el penal,mientras continúa el proceso.

Acuña decidió dar lugar a lo peticionado por el fiscal Mauricio Navarro Foressi, quien consideró que las pericias fueron contundentes para señalar la peligrosidad del imputado.

La querella de una de las víctimas, representada por Pedro Vélez, se mostró conforme con la decisión y manifestó que “es la única manera de asegurar la continuidad del proceso con normalidad y preservar la seguridad de las víctimas”.

En contraposición, en diálogo con La Unión, el abogado defensor del joven Luciano Rojas manifestó su disconformidad.

Rojas sostuvo que “Una condición esencial para dictarle preventiva a un justiciable es que este haya ejercido su derecho de defensa”.

“En este caso en particular, el juez dicta la prisión preventiva, pero previo a esto, anula parcialmente el hecho denominado tercero que en su relato contenía las dos conductas, por lo que al anularlo lo desmiembra, al desmembrarlo, lo modifica, y al modificarlo se le debe brindar una nueva posibilidad al imputado de defenderse, porque es un hecho distinto, situación que no ocurrió, por lo que a mi entender el juez no debió dictar la prisión preventiva”, explicó.

Finalmente, Rojas agregó que “realizarían una apelación, ya que considera que la medida cautelar no era necesaria, ni proporcional, y que existían otros medios menos perjudiciales para todos”.

Hechos

Modotti está imputado por dos hechos de lesiones leves, agravadas por la circunstancias de pareja, uno de ellos en concurso ideal con desobediencia judicial. En estos dos casos, en perjuicio de la joven Milagros Puglierin.

Además está acusado del delito de lesiones graves, agravada por mediar una relación de pareja. En este caso, contra la joven de apellido Murillo.

También existe una causa contra la madre del violento; Mabel Modotti, quien fue denunciada por una de las víctimas por coacción, y que es investigada por la fiscalía N°4, a cargo del fiscal Ezequiel Walter.

El pasado 4 de agosto, Modotti había sido capturado en la provincia de Salta, luego de permanecer más de un mes prófugo, y extraditado hasta nuestra provincia.

El 9 de agosto, fue indagado y dijo no recordar ninguno de los hechos, aunque sí reconoció su adicción a las drogas.

Mediante avanzaba la investigación, la situación del joven se complicó aún más, luego del resultado de unas pericias psicológicas, las cuales determinaron que el joven es una persona peligrosa para terceros, situación que definió la posición de los investigadores.