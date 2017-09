Demolición del ex edificio de LA UNION: “Arrasaron con un pedazo de la historia”

Raúl Guzmán, el artista que en el año 2004 pintó la fachada de ex edificio de diario LA UNIÓN, ubicado sobre calle San Martín 671, lamentó que el Obispado diocesano decidiera “devastar parte de la historia de los catamarqueños”. El proceso de demolición comenzó hace dos meses, y en estos días concluyó no sólo con parte de la fachada sino con una de las obras que el reconocido escultor había moldeado. “Nadie me consultó, pese a que soy amigo de varios curas. La obra se hubiera podido salvar”, aseguró con tristeza.

El proceso de demolición del edificio que albergó durante 88 años al decano de la prensa catamarqueña, afectó al pueblo de Catamarca en su conjunto. Periodistas que conocieron sus espacios, artistas, historiadores, personajes políticos lamentaron su destrucción.

Guzmán prestó su voz y se manifestó “herido” no sólo por la devastación de su obra, que homenajeaba la libertad de prensa sino porque se haya permitido destruirlo. “Fue el diario de todos, un edificio importantísimo por donde atravesaron tantas personalidades importantes, ilustres. Fue un diario que salió a luchar por la provincia, por todos y hoy, todo esto fue borrado por otros intereses. Un gran pedazo de la historia se arrasó y quedó en escombros sin que nadie haga nada”, dijo.

“Esto es un antecedente muy feo. Nadie me habló. La obra no era mía, ni del Obispado, era de la comunidad. Pero lamentablemente se obró con total torpeza. Convertirla en escombros es desconocer. Hay miles de técnicas para poder resguardarla. Pero nadie habló, nadie se quejó. Me parece un acto arbitrario tremendo. Siento una decepción muy grande”, se lamentó el artista, al referirse a su obra.

En el lugar, aún se puede ver una las antiguas máquinas que utilizaba el diario para imprimir en sus primeros años. Ahora esa parte del patrimonio de todos los catamarqueños cubierta de escombros.