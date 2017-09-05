Corte de energía eléctrica programado para mañana

FECHA: MIERCOLES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017
HORARIO: ENTRE 08:00 Y 13:30 HORAS
SOLICITADO POR: EC SAPEM
DISTRIBUIDOR/S: DISTRIBUIDOR BELGRANO 13,2kV
ALIMENTACION: E.T. CATAMARCA
MOTIVO: MANTENIMIENTO GENERAL Y PODA LMT 13,2kV.
ZONA EN MT: DESDE SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN AV. LOS LEGISLADORES Y ALPATAUCA “EL HORMIGA” HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN CALLE ANTOFALLA Y AV. CHOYA (EX PISTA).
USUARIOS SINGULARES:
AGUAS DE CATAMARCA: POZOS N° 32, 42 Y 47.
LA PIRGUA - INSTALACIONES COMERCIALES - HORMI MOTOS
USUARIOS RESIDENCIALES:
LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS, DESTACAMENTO POLICIALES, ANTENAS TELEFÓNICAS, ESCUELAS Y USUARIOS RESIDENCIALES UBICADOS EN AVDA. LOS LEGISLADORES Y B° EVA PERÓN.
EC SAPEM: informa que la presente interrupción del servicio está sujeta a la posible suspensión por condiciones climáticas desfavorables o por razones de fuerza mayor y se reserva el derecho a energizar la línea de MT/BT antes del horario fijado.