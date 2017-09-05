La Ciudad

Corte de energía eléctrica programado para mañana

La empresa Energía de Catamarca SAPEM pone en conocimiento de los Señores Usuarios el programa de suspensión de servicio eléctrico  a realizarse conforme al siguiente detalle:

FECHA:                      MIERCOLES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HORARIO:                  ENTRE 08:00 Y 13:30 HORAS

                                                                       

SOLICITADO POR:      EC SAPEM

DISTRIBUIDOR/S:       DISTRIBUIDOR BELGRANO 13,2kV

ALIMENTACION:        E.T. CATAMARCA

MOTIVO:                    MANTENIMIENTO GENERAL Y PODA LMT 13,2kV. 

ZONA EN MT:            DESDE SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN AV. LOS LEGISLADORES Y ALPATAUCA “EL HORMIGA” HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA UBICADO EN CALLE ANTOFALLA Y AV. CHOYA (EX PISTA).

USUARIOS SINGULARES:

AGUAS DE CATAMARCA: POZOS N° 32, 42 Y 47.

LA PIRGUA - INSTALACIONES COMERCIALES - HORMI MOTOS

USUARIOS RESIDENCIALES:

LOCALES COMERCIALES, POSTAS SANITARIAS, DESTACAMENTO POLICIALES, ANTENAS TELEFÓNICAS, ESCUELAS Y USUARIOS RESIDENCIALES UBICADOS EN AVDA. LOS LEGISLADORES Y B° EVA PERÓN.

EC SAPEM: informa que la presente interrupción del servicio está sujeta a la posible suspensión por condiciones climáticas desfavorables o por razones de fuerza mayor y se reserva el derecho a energizar la línea de MT/BT antes del horario fijado.

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