La salud Pública estará de paro

Asimismo, dijo que durante la asunción de la Dra. Silvia López en la dirección del principal hospital de la provincia, se tomaron algunas medidas que afectaron a personas con muchos años de servicio. Hubo traslados, reubicaciones y otras disposiciones, sin consulta previa y remarcó que la intención de la directora general es crear un equipo con gente que le responda pero se necesita más respeto hacia el resto del personal.

“Cuando fuimos a reclamar por las disposiciones, no le cayó bien .También entendemos que lo salarial es importante, porque si no haces guardias no llegas a fin de mes”, expresó López quien además comentó: “Ayer a última hora fuimos convocados por el ministro Ramón Figueroa Castellanos para hablar de un montón de cosas, pero no se habló de la medida de fuerza de mañana. No sé si la gobernadora está al tanto de la situación de la salud pública, o quizá le están mintiendo, pero esto es insostenible”, concluyó.