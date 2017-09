Corpacci en el Primer Foro de Centros de Estudiantes

Más de 500 jóvenes de toda la Provincia participan del Primer Foro de Centros de Estudiantes, cuyo lanzamiento se realizó en el Cine Teatro Catamarca y contó con la presencia de la Gobernadora Lucía Corpacci y el Ministro de Educación, Daniel Gutierrez.

Bajo el lema "Los jóvenes tienen la palabra: La Escuela Secundaria que queremos", se realizó el acto de apertura del 1er Foro Provincial de Centros de Estudiantes de Educación Secundaria, del cual participan 150 centros de estudiantes, formados por 500 alumnos provenientes de toda la Provincia.

Lajefa de Estado felicitó a los chicos, y recordó que ella misma participó del Centro de Estudiantes en su adolescencia, lo cual recordó como "una experiencia muy enriquecedora".

"En ese momento se armaban los centros de estudiantes para organizar las carrozas, el día del estudiante, la ida a El Rodeo, algunas cuestiones inherentes al colegio, y la verdad que compartir con los compañeros y jóvenes de otras escuelas nos abría la cabeza, discutíamos pero también compartíamos y lográbamos algunos concensos", comentó.

Lucía señaló que "ustedes son muy jóvenes, pero hubo una época muy oscura en nuestro país donde muchos jóvenes de los centros de estudiantes desaparecieron, y hubo una época muy dura donde los centros de estudiantes se prohibieron porque pensar, discutir, debatir, era mal visto. Nosotros creemos sinceramente que el debate, las diferencias son lo que nos hace crecer".

Valoró también la participación de los jóvenes del interior, al sostener que "me encanta que este foro se haga no solo con los estudiantes de Capital. A veces uno reniega por lo que le falta, pero hay que mirar a otro para valorar cuanto tiene uno y cuanto de solidario tiene que ser con aquellos que todavía no tienen lo que uno pudo tener: en este entendimiento de que ustedes se reunan a debatir la escuela secundaria que ustedes desean, quiero pedirles sinceramente, y tranmitan a sus compañeros, algo que para mi es esencial. Fíjense que nosotros decimos que la escuela es pública, obligatoria y gratuita y trasladamos la palabra derecho por que la educación es un derecho, a la palabra obligación, y eso hace que miren las cosas distintas. Porque cuando a uno le dicen: 'vos tenes derecho a ser feliz, vos tenes derecho a trabajar, vos tenes derecho a estudiar', no es lo mismo que decir ' tenes la obligación de hacer reir, la obligación de jugar'... Espero que en este foro puedan ustedes dejar en claro que, si bien es cierto que la educación es obligatoria, es fundamentalmente un derecho de ustedes".

Lucía también pidió el cuidado de los establecimientos al indicar que "el ámbito donde se imparte la educación tiene que ser cuidado por ustedes, sé que los jóvenes son rebeldes y está bueno, yo no concibo una juventud sn rebeldía, es inherente a la edad que tienen ustedes ser rebelde, pero ser rebelde no quiere decir destruir, ser rebelde es otra cosa".

"A veces cuando voy a una escuela y la veo destruida por jóvenes, por los dueños de casa, pintada, rota... eso no es ser rebelde, eso es otra cosa, a esa escuela tienen que ir otros chicos que se merecen encontrar un edificio escolar en condiciones, me parece que las energía se deberían manifestar en rebelarnos contra la destrucción y trabajar para que nuestro edificio escolar esté mejor y hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo siento con dolor que aún no hemos logrado y nos falta mucho camino alcanzar la excelencia educativa que ustedes se merecen y de eso somos responsables muchos. Tiene responsabilidad el gobierno, los docentes, los padres, yo que soy madre y tengo una hija que va a la escuela, y son responsables ustedes. No les pido que asuman las responsabilidad que nos compete a nosotros, pero si la de ustedes. No da lo mismo que vayan a la escuela y esforzarse en aprender, no da lo mismo llevar la bandera que no tenerla, en un punto donde por lo que vemos en la televisión el buen alumno es el aburrido, el buen alumno es el nerd... la verdad que el mundo en que me tocó vivir hace tiempo se podía ser muy buen alumno y ser el más divertido de la clase, se podía ser muy buen alumno y acoplarse a muchas picardías. Les toca un mundo terriblemente competitivo para la formación que ustedes tengan, es fundamental la formación de la escuela, de la primaria y de la secundaria, porque las cosas que por ahí para ustedes no tienen importancia, cuando vengan a la universidad empiezan las dificultades. Trabajen fuerte, para tener mejor calidad educativa, pongan ustedes el esfuerzo necesario para aprender mejor lo que se les enseña, y exijan que cumplamos con la obligación que tenemos con ustedes", se explayó la mandataria.

"No pierdan la oportunidad de conversar con los que son de otros lugares, cuéntense como es la vida en cada lugar, porque yo estoy segura que muchos no conocen el interior, y muchos del interior no conocen la Capital. Enriquezcan este encuentro desde lo que significa el foro educativo, hasta lo que significan las vivencias personales de cada uno de ustedes. Estamos próximos a la semana del estudiante, que este sea el comienzo de un gran compromiso de ustedes con la educación de nuestra provincia: debatan, discutan, no tengan miedo, pónganle palabras a todas las cosas que les pasan dia a dia y que quieren cambiar, que quieren sostener o que realmente no existan, y hagamos de este foro un documento donde realmente nos permita avanzar en la cuestión educativa en la escuela secundaria", concluyó.

En la bienvenida a los estudiantes, la directora de Educación Secundaria, Olga Burella, brindó detalles acerca de los propósitos de esta nueva línea de acción “Desde educación secundaria trabajamos con el Programa de Acompañamiento a la Trayectoria del Alumno (PATA), y una de sus líneas de acción es la de Participación Juvenil, que pretende habilitar la palabra de los principales protagonistas del sistema educativo, los alumnos. A través de este Foro Provincial abrimos un espacio de participación, habilitando la palabra de los alumnos para que nos den a conocer cuál es el ideal de educación secundaria que tienen en mente, que pretenden y esperan ellos de la escuela. Esta será una experiencia enriquecedora, que permitirá que luego los integrantes de los centros de estudiantes, repliquen lo aprendido adentro de las instituciones educativas”.

Por su parte, el ministro de Educación, Daniel Gutierrez destacó la importancia de esta propuesta educativa que tiene como eje a los jóvenes: "celebramos este tipo de experiencia porque ponemos en el centro del sistema educativo a quienes realmente deben estar: nuestros alumnos. Somos los encargados de que ustedes sean la razón primera y última de nuestros esfuerzos. El principal objetivo de este Foro, es escuchar sus inquietudes y necesidades, sus ideas y opiniones nos permitirán trabajar, para adaptar la educación a sus necesidades y no que ustedes terminen adaptándose a la escuela que ya tenemos”.

Las actividades culminaran mañana en el Centro de Integración e Inclusión Ciudadana en donde esta previsto dejar conformado el Centro de Estudiantes de la Provincia VAS (Voz de los Alumnos Secundarios).