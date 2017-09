Alpargatas Textil S.A prejubiló a 20 empleados

La empresa textil Alpargatas Textil SA, con sede en la provincia, en el día de ayer, firmó un acuerdo de prejubilación con un grupo de veinte empleados.

La noticia fue dada por el secretario General de la Asociación Obrera Textil (AOT), Jorge González, quien explicó, en declaraciones radiales, que “es una excelente noticia para nosotros y para los trabajadores la prejubilación”.

“Ayer los primeros 20 trabajadores que firmaron la prejubilación para cobrar el 100% como si estuvieran trabajando con los aportes de obras sociales como corresponde”. Además, aclaró que “cada vez que haya un incremento salarial impuesto por paritarias ellos también lo van a recibir hasta que cumplan sus 65 años y se jubilen a través del ANSES”.

“Se fueron muy contentos y muy satisfechos. Son compañeros que ya tiene 60 años de edad y dentro de la fábrica es un trabajo muy duro” agregó el gremialista.

En este sentido se refirió a la crisis que atraviesa el sector textil, en general y esta empresa, en particular y dijo “la situación de Alpargatas no es la mejor. Yo no le veo un futuro muy claro a esto. Yo ya no creo, ya no siento que la situación pueda mejorar, todo lo que se dice es política barata. Se perdió muchísimo, no se vende absolutamente nada”.

Cabe recordar que por las complicaciones económicas, la falta de ventas y la apertura de las importaciones, Alpargatas Textil tomó la decisión este año de suspender la producción durante algunos días determinados, en diferentes oportunidades. Por la crisis, la empresa de capitales brasileños cerró su planta en San Luis y una línea de producción en la fábrica de Florencio Varela a comienzos de año, mientras que desde principios del año pasado, mantiene una política de suspensiones en las ocho plantas que tiene en todo el país.