Sergio Maldonado: "A la ministra de Seguridad le pido que dé un paso al costado"

“A un mes de la desaparición de Santiago no tenemos respuestas. Somos maltratados por la ministra Bullrich, que no ha demostrado avances”, indicó para enfatizar después: “A la señora ministra de Seguridad le pedimos que dé un paso al costado y deje el lugar a alguien más capacitado para poder brindarnos seguridad y no inseguridad”.

En el marco del multitudinario acto en Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires, el hermano del joven desaparecido, pidió además una investigación “seria y objetiva” y cuestionó el accionar de la Gendarmería Nacional. “Hasta cuándo tenemos que soportar esta situación”, se preguntó.

“Colaboramos con todo lo que nos pidieron. Dimos pruebas y sangre para que la investigación avance”, especificó.

Además, aseguró que su familia es “hostigada con informaciones falsas; colaboramos con todo lo que nos pidieron. Dimos pruebas y sangre para que la investigación avance".

La manifestación

Desde temprano, organismos defensores de los Derechos Humanos, agrupaciones políticas, sociales, gremiales y estudiantiles se manifestaron esta tarde en distintos puntos del país bajo la consigna "¿Dónde está Santiago Maldonado?

Reclamaban la "inmediata aparición con vida" de Santiago Maldonado, al cumplirse un mes de su desaparición, el 1 de agosto.