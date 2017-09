Este periodista sería el elegido por Cristina para entrevistarla

El conductor de Intratables lo confesó anoche, en medio de la polémica que se dio por la negativa de Susana Giménez de llevar al living de su programa a la ex presidenta.

“Es la primera vez que lo cuento. A mí también me llamaron y no voy a dar más datos que estos. Cuando tuve que hacer la de Macri me llamaron del gobierno de un día para el otro y lo que se vio en la nota fue lo que se grabó”, explicó Del Moro.

“Particularmente no podría hacer una nota con condicionamientos, si es lo que están exigiendo. No sé qué tipo de notas querrá dar ella”, agregó.

A la vez, Del Moro confirmó que “no hay ninguna oferta en concreto”, aunque desde el entorno de Cristina suenan cuatro o cinco potenciales comunicadores que podrían hacer la nota.

A la vez, Pablo Vilouta fue con los botines de punta. “El kirchnerismo llegó a esta instancia despreciando al periodismo. Con un destrato brutal. Comparto lo que dijo Longobardi: que Cristina no resiste a un periodista serio que le haga dos preguntas porque ella tiene que hablar de la caja de ahorros de su hija, de los medios de comunicaciones, de las cinco causas en las que está procesada…”

Si se concreta, Del Moro se transformará en el periodista estrella de las elecciones. Lo buscaron para Macri en Olivos y ahora lo sondean para Cristina.

De todos modos, la ex mandataria generó un espacio a la duda de su nueva estrategia ya que dijo en su acto festejo de las PASO: “Llegué hasta aquí sin haber pisado ningún set de televisión”.