Se mantiene corte de energía eléctrica programado

FECHA: VIERNES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017
HORARIO: ENTRE 08:30 Y 13:30 HORAS
SOLICITADO POR: EMPRESA PORTICO S.R.L. / EC SAPEM
DISTRIBUIDOR/S: DISTRIBUIDOR PIRQUITAS 13,2kV
ALIMENTACION: E.T. PIRQUITAS
MOTIVO: MANTENIMIENTO E.T. PIRQUITAS. MANTENIMIENTO GENERAL Y PODA LMT 13,2kV.
ZONA EN MT: DESDE E.T. PIRQUITAS HASTA LA LOCALIDAD DE POMANCILLO
USUARIOS SINGULARES:
AGUAS CATAMARCA (PLANTA POTABILIZADORA PIRQUITAS)
USUARIOS RESIDENCIALES:
USUARIOS RESIDENCIALES, LOCALES COMERCIALES, DESTACAMENTO POLICIALES, ESCUELAS, ANTENAS TELEFÓNICAS, POSTAS SANITARIAS, MUNICIPALIDADES, UBICADAS EN LAS LOCALIDADES DE: PIRQUITAS, POMANCILLO ESTE Y OESTE.