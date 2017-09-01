Información general

Se mantiene corte de energía eléctrica programado

La empresa Energía de Catamarca SAPEM pone en conocimiento de los Señores Usuarios el programa de suspensión de servicio eléctrico  a realizarse conforme al siguiente detalle:  

FECHA:                      VIERNES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HORARIO:                  ENTRE 08:30 Y 13:30 HORAS

                                                                     

SOLICITADO POR:    EMPRESA PORTICO S.R.L. / EC SAPEM

DISTRIBUIDOR/S:       DISTRIBUIDOR PIRQUITAS 13,2kV

ALIMENTACION:        E.T. PIRQUITAS

MOTIVO:                    MANTENIMIENTO E.T. PIRQUITAS. MANTENIMIENTO GENERAL Y PODA LMT 13,2kV. 

ZONA EN MT:            DESDE E.T. PIRQUITAS HASTA LA LOCALIDAD DE POMANCILLO

USUARIOS SINGULARES:

AGUAS CATAMARCA (PLANTA POTABILIZADORA PIRQUITAS)

USUARIOS RESIDENCIALES:

USUARIOS RESIDENCIALES, LOCALES COMERCIALES, DESTACAMENTO POLICIALES, ESCUELAS, ANTENAS TELEFÓNICAS, POSTAS SANITARIAS, MUNICIPALIDADES,  UBICADAS EN LAS LOCALIDADES DE: PIRQUITAS, POMANCILLO ESTE Y OESTE.

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