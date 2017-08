Gremios docentes impulsan actividades en el aula sobre el caso Maldonado

Trascendió que el caso que involucra al integrante mapuche será tema de estudio y reflexión en los próximos días en las escuelas de todo el país.

Así lo pretenden al menos los principales gremios docentes nacionales que comenzaron a distribuir entre sus afiliados polémicos materiales didácticos en el que proponen hablar del joven como un detenido desaparecido afirmando que se lo llevó la Gendarmería.

En la sesión de diputados en nuestra provincia, el legislador Miguel Vázquez Sastre, en el debate que duró más de dos horas y medias, mencionó otros casos de personas desaparecidas que fueron emblemáticos y mostró su repudio por la decisión de estos gremios docentes.

Miguel Vázquez Sastre manifestó: “Desde el 2003 hasta diciembre del 2015 hubo 5.423 desaparecidos en la Argentina, pero casos emblemáticos que uno recuerda. Quiero manifestar mi repudio absoluto a este instructivo que el gremio ultra Kirchnerista quiere plantear en las escuelas para que los alumnos sigan adoctrinando. Estamos intentando volver, porque esto está ligado, yo no creo en las casualidades de los atentados que están atemorizando hoy al pueblo argentino. Lo que pasó en el Ministerio de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, la carta bomba, los incendios de los autos, están intentando recrear la maravillosa juventud de los 70’. Que mal ejemplo le están dando justamente a esa juventud que yo respeto. Insisto, no hicieron nada en la época dura, ¿a dónde estaban los Kirchner en aquel momento? Me acuerdo del Juicio a Las Juntas. Eso era luchar por los Derechos Humanos”.