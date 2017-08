Sigue el misterio por el adolescente encontrado en grave estado bajo el puente

Fuentes judiciales dieron a conocer que aún no se radicó denuncia por parte de los progenitores del jovencito y éste no se encontraría en condiciones de declarar aún, puesto que la ingesta de estupefacientes habría sido de tal magnitud que hasta ayer a la tarde no lograba recuperarse ni expresarse con claridad.

Indicaron que el chico fue encontrado por una docente que pasó por el lugar, quien se asustó al observar debajo del puente del río La Cañada "un bulto”. Al acercarse, la mujer notó con asombro que se trataba de un cuerpo y en un primer momento pensó que se trataba de alguien sin vida, pero al acercarse descubrió que era el jovencito, que estaba semidesnudo y temblando fuertemente.

La mujer llamó de inmediato a la policía y la víctima fue de inmediato trasladada al hospital José Chaín Herrera, donde se le practicaron los análisis de rigor, ya que ante la ausencia de su indumentaria, se sospechó que había sido víctima de un ultraje sexual lo cual fue descartado.

Asimismo, quedó registrado que padeció un principio de hipotermia y se desconoce por cuánto tiempo estuvo en ese sitio.