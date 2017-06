Trabajadores de Anses llaman a paro nacional por el suicidio del jubilado

Trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) convocaron a un paro nacional para el viernes. Así lo anunció el secretario general de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), Leonardo Fabré, luego de que un jubilado de 91 años se quitara la vida en una de las oficinas del organismo estatal en Mar del Plata.

El volante que distribuyeron a través de las redes sociales señaló: "Esto no da para más. Mañana paro general en ANSES. Esto es un genocidio, no vamos a ser testigos silenciosos. No vamos a ser cómplices de este plan de exterminio de nuestros viejos", plantearon.

Emilio Basavilbaso, director ejecutivo de ANSES, usó su cuenta de Twitter para referirse al tema: "Dolor y consternación por el lamentable episodio de un jubilado en la oficina de ANSES en Mar del Plata. Acompaño a la familia en este doloroso momento con profundo respeto y comprensión", escribió.

El funcionario luego apuntó: "Esta situación nos afecta a todos. Lamentamos el uso político de una situación tan personal y dolorosa".

En diálogo con C5N, Fabré equiparó este caso con uno sucedido en 1996. "Esta es la segunda vez que ocurre una muerte violenta de estas características. También en Mar del Plata, en el año '96, año de la privatización del sistema un anciano asesinó al jefe de una delegación" recordó Fabré. Luego trazó un paralelismo entre ambos casos y la situación por la que atravesaba la ANSES en aquella época y por la que atraviesa en la actualidad.

"Hoy son las mismas políticas de los '90, son los mismos que gobernaban en los '90 los que gobiernan hoy" disparó el titular de la APOPS y siguió: "para este gobierno el sistema previsional público es una molestia, es un gasto, no lo ven como lo que es, una cuestión justa a partir de lo que los jubilados se han ganado".