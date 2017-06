Dos o mas personas pueden viajar en el transporte público pagando con una SUBE

La Dirección Provincial de Transporte dependiente del Ministerio de Servicios Públicos, pone en conocimiento de la población que existen Términos y Condiciones basados en los Principios Generales, que reglamentan el uso de las Tarjetas del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). A esta información se puede acceder libremente a través de cualquier ordenador en la página oficial del sistema. www.sube.gob.ar/TerminosYCondiciones-www-sube.gob.ar.aspx

En el instrumento se establece que “la tarjeta SUBE es personal e intransferible. Todas las tarjetas SUBE tienen un número que las identifica, el que se asociará al DNI del usuario que se registre”. Esto es, debido a que existe un sistema para la cobertura de responsabilidad civil de los vehículos destinados al transporte público de pasajeros y el seguro de accidentes personales de transporte de pasajeros. Por ende, la persona que viaja está protegida por éste mientras se pueda comprobar, a través del plástico, que ha abonado su pasaje.

No existe una regulación sobre el uso de las tarjetas sin beneficio, por lo tanto mientras el orden jurídico no prohíba una determinada conducta, está implícitamente permitida (Art. 19 C.N). De todos modos, se insta a la población a adquirir el plástico, de manera que se evite el malestar lógico entre los pasajeros y los choferes. En algunos casos, éstos se ven obligados a proceder en conductas impuestas por sus superiores cuando un usuario quiere abonarle el pasaje a un tercero.

En este caso particular, si viajan dos personas y uno de ellos paga el boleto con su tarjeta registrada, ambos deberán descender del coche cuando deseen, pero al mismo tiempo ya que el comprobante de que el pasajero sin tarjeta ya abonó su pasaje, queda registrado en el plástico del compañero. Si esto no sucede, derivaría en un problema para el inspector al momento de controlar si la persona beneficiada por el pago, abonó o no el viaje.

En consecuencia, sí se encuentra vigente una regulación para el uso del plástico con Tarifa Social. Ésta establece que “El uso de la tarjeta con tarifa social por parte de una persona distinta a la registrada, podría derivar en la ocurrencia de un delito, conforme lo prescripto por el artículo 172, Capítulo IV ‘Estafas y otras defraudaciones’ del Código Penal. Sin perjuicio de esta advertencia, el uso indebido de la tarjeta beneficiaria traerá como consecuencia la suspensión de sus beneficios”.

Por otra parte, en el inciso de “Uso de la tarjeta con Tarifa Social” de los Términos y Condiciones se instituye que, “los beneficiarios podrán utilizar la tarjeta con el beneficio que se le otorgue en función de los siguientes parámetros: hasta 6 viajes por hora; hasta 12 viajes por día; hasta 40 viajes por semana y hasta 120 viajes por mes”.

Notificación a Nación Servicios

La Dirección Provincial de Transporte expidió una nota a Nación Servicios días pasados, sobre las complicaciones entre los usuarios de una de las empresas de transporte, ante la negativa del pago de boletos a terceros. Por el reclamo realizado, se pudo saber que la empresa ya fue notificada acerca de su errado accionar.