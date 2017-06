“No hay gripe A este año en Catamarca” dijeron autoridades del Ministerio de Salud

En el marco de una conferencia de prensa por la Campaña de Vacunación en el ámbito de la provincia, las autoridades del Ministerio de salud aseguraron que los casos de gripe y otras afecciones respiratorias son menores a otros años, y que no hay casos confirmados de gripe A en Catamarca.

La Licenciada Vásquez dijo que sólo hay casos de gripe estacional en números manejables y acordes a las estadísticas. De todas maneras recomendó seguir tomando medidas preventivas como la vacunación y la ventilación de las habitaciones. “No hay gripe A y se debe a que se hizo una prevención razonable y constante con mucho trabajo”. La profesional destacó la atención primaria de la salud con los agentes sanitarios. Se buscó a pacientes vulnerables a sus domicilios con las vacunas.



Por su parte la Directora del Hospital San Juan Bautista la doctora Silvia Lopez dijo que “aunque es cierto que las consultas por casos de afecciones respiratorias ha aumentado como es lógico por la época del año, las medidas de prevención y el éxito de la campaña de vacunación hace que los casos no sean puntualmente epidémicos y de gripe sino que son los casos estacionales esperados”.

Además mencionó que está prevista la instalación de un consultorio específico para los casos de cuadros respiratorios pero que hasta el momento no fue instaurado, dado que los casos dados no amerita esa necesidad.

Por su parte, el Director Asistencial del Hospital de Niños, Fernando Soberón, desmintió que Nación ubique a Catamarca como una de las provincias con gran cantidad de casos. "En cuanto a la Nación, Catamarca no es la primera en estos casos. Lo voy a desmentir. Tenemos registros bien trabajados, tareas de prevención muy bien hechas. Cada cinco años hacemos chequeos para conocemos lo que hacemos. Hasta a hora se ha mejorado porque no hay casos de gripe A. Solo gripe estacional que es común en esta época pero la gripe por influenza no está instalada hasta ahora"