Justicia por mano propia: Lo confunden con el ladrón, lo linchan y tiran en la comisaría

La víctima, fue un adolescente de 16 años, a quien un grupo de vecinos de la localidad de San José, departamento Fray M. Esquiú, enardecidos por el robo de una moto, lo golpearon salvajemente al confundirlo con el autor del ilícito. Luego, lo llevaron y, literalmente, lo tiraron en la puerta de la sub comisaría de La Carrera.

El adolescente, cuyos datos personales se reservan, fue derivado en ambulancia al hospital San Juan Bautista de esta ciudad Capital, con hematómas en distintas partes del cuerpo. El verdadero autor del robo fue detenido horas después y el juez Gershani Quesada ordenó sea alojado en el hogar Huyana Huasi, por tener 13 años y encontrarse en situación de riesgo. A pesar de ello, el Juez abrió la investigación y el preadolescente deberá responder por el delito cometido. (ver recuadro)-

LA UNION, pudo conocer de fuentes judiciales que el martes a las 22.50 horas aproximadamente, efectivos de la sub comisaría de La Carrera convocaron a sus pares de la comisaría de Piedra Blanca a la dependencia, ya que un grupo de vecinos alterados, empuñando palos y vociferando insultos intentaban ingresar al edificio, donde momentos antes los uniformados habían dado resguardo a un adolescente de 16 años, a quien dichos vecinos habían prácticamente linchado.

Al acudir, los efectivos de Piedra Blanca se entrevistaron con Jonathan Leiva (30) -uno de los vecinos- quien les comentó que el adolescente que se encontraba en el interior de la comisaría, le había robado momentos antes la moto Honda Wave de color negro, a su novia de la vereda del domicilio ubicado en la Avenida Girardi s/N, de la localidad de san José, frente al polideportivo Vial.

De acuerdo a su relato, a las 21.30 aproximadamente, su novia Evelin Romero le dijo que al salir a buscar la moto, ya no estaba. Por lo que él y otras personas salieron a buscarla en el barrio, divisando sobre la ruta provincial N° 1 a tres personas, entre ellas el adolescente quien estaba subido en la moto de su novia.

De inmediato se fueron a donde estaban estas personas, atacando ferozmente con golpes de puños y con palos al adolescente a quien bajaron de la moto, en tanto que la otra pareja se fue del lugar.

Luego, de literalmente lincharlo, los sujetos llevaron hasta la sub comisaría al chico a quien lo arrojaron en la vereda de la dependencia donde pretendían seguir golpeándolo, pero fue rescatado por los uniformados allí apostados, resguardándolo en el interior de la comisaría.

Los manifestantes también entregaron a los uniformados la moto sustraída, indicándoles que el adolescente golpeado, era -según estas personas- el autor del robo.

Traslado y aviso

Ante esta situación, los encargados del procedimiento se comunicaron con el Juzgado de Menores Nº 2, a cargo de Fabricio Gershani Quesada, secretaria Gema Olmedo, a quien le informaron lo sucedido, ordenándose una serie de medidas, entre ellas que el adolescente sea examinado de inmediato por el médico.

Razón por la que convocaron al personal del Hospital de San José, quienes examinaron al adolescente en la Comisaría y dispusieron su traslado al hospital San Juan Bautista, de esta ciudad Capital, donde fue dado de alta tras ser examinado. Luego se informó a la familia del joven quien se hizo cargo del adolescente, que ayer a la tarde fue internado de urgencia en el nosocomio.

Confusión

Paralelamente, el personal realizó distintas averiguaciones en relación a la sustracción de la motocicleta, determinándose que el autor del robo, no sería el adolescente linchado, sino un chico de 13 años, quien habría ya en otras oportunidades sindicado en hechos ilícitos similares.

Voceros judiciales indicaron que el menor de los adolescentes sería quien sustrajo la moto de la vereda de la casa de la familia Leiva y, se la entregó al adolescente golpeado por los vecinos, para que se la llevara hasta una vivienda que le indicó. Pedido al que accedió el chico, desconociendo que se trataba de una moto sustraída.