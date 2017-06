Reclamo por falta de insumos básicos en hospitales del interior de la provincia

Ayer por la mañana, Estela Sosa, doctora del hospital zonal de Tinogasta, en declaraciones radiales habló sobre la cruda relidad que viven los nosocomios del interior en cuanto a falta de insumos básicos. Esta situación, se había negado hace muy poco desde el Ministerio de Salud.

La médica, cansada de dar explicaciones a los pacientes, contó públicamente que desde hace tiempo que vienen con esta falta. “Nosotros los que hacemos cirugía, sabemos lo duro que es salir a decirles a nuestros pacientes que para operarlos, tienen que comprar primero los guantes, los electródos, la sonda, la bolsa recolectora de orina, el frasquito de Pervinox. Y después de internado les tenés que pedir que compren los medicamentos, porque lamentablemente es tan escasa la cantidad que nos mandan que dura muy poco tiempo.

Además, reclaman también que no todos los pacientes tienen acceso a los medicamentos por los costos y algunos enfermeros disponen de su sueldo para comprarlos.

“Yo reconozco y valoro mucho el trabajo de los enfermeros que son los primeros que se enfrentan con ésto y vivo con orgullo de ellos, que muchas veces sacan de su propio bolsillo para comprar cosas a la gente porque saben que no lo pueden pagar” dijo la doctora.

Esta situación no solo sucede en Tinogasta. También hubo reclamos de los departamentos Belén, Pomán y Andalgalá por la falta de gasas y algunos medicamentos.

“Hoy no hay gasas y no es la primera vez que pasa. Una de las veces que sucedió esto, hice el reclamo correspondiente, en ese momento yo no pertenecía al plantel de hospital, como médico de planta sino como médico de guardia. Llamé al Ministerio como peronista pidiendo que por favor solucionarán ese problema que me parecía que hablaba muy mal del Gobierno en sí y para mi sorpresa me respondieron “su problema no es únicamente suyo, también lo tiene Belén, Andalgalá, Santa María, Pomán en una semana llega el camión que trae las gasas de Buenos Aires”. Me sorprendió la respuesta porque me parecía que era más barato comprar un par de gasas y solucionar el problema. Porque ¿qué hacemos sin gasas? Es muy difícil la situación del hospital”, exclamó Sosa.

Ante esta falta, entre los trabajadores del hospital de Tinogasta formaron una cooperadora para generar soluciones a los problemas que no les dan desde el Ministerio de Salud.