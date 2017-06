“Necesitamos que el Gobierno se haga cargo del parque industrial”

El propietario de la fábrica de motos Gilera, Felipe Franco, se refirió a la situación que atraviesan las industrias que se encuentran en el parque industrial El Pantanillo. Las declaraciones fueron realizadas luego del cuantioso robo que se perpetró en la planta fabril de la firma el martes.

El empresario se quejó de la falta de seguridad que existe en el lugar donde se asientan las industrias. “No tenemos vigilancia de la policía, estamos olvidados totalmente. No es la primera vez que roban, se llevan todo, en nuestra planta hasta los cables de iluminación se han llevado, no puede ser que pase todo esto” indicó.

Franco criticó el estado en el que se encuentra el parque industrial y dijo que la única obra que se realizó fue la de la iluminación que se inauguró el año pasado. “Es lo único en tantos años que se ha terminado pero no alcanza. No tenemos vigilancia de la policía, estamos olvidados totalmente” se lamentó.

“Necesitamos que el Gobierno se haga cargo alguna vez de lo que está pasando en el parque. Cuando vienen visitas nos avergüenza decir que este es el parque industrial de Catamarca. Nos tapan los yuyos, mugre por todos lados, ese es el parque que nosotros tenemos” se quejó el empresario quien agregó que las calles del lugar están totalmente destruidas.

La crisis que atraviesa el sector de las industrias en el país es cada vez mas fuerte y Catamarca no es ajena. En el último tiempo se produjo una importante cantidad de despidos, retiros voluntarios e incluso el cierre de la fábrica Finpak.

A esta crítica realidad del sector, el propietario de Gilera le añadió un analisis crítico sobre el accionar del Gobierno. “Estamos lejos de que nos den todos los beneficios que necesitamos, hoy es un momento muy difícil y complicado para todas las empresas” afirmó.

Sin embargo el empresario aseguró que, a pesar del contexto, “nosotros apostamos para seguir estando y dándole fuente de trabajo a nuestra gente” pero se lamentó de que “eso parece que no sirve” .

Por último reiteró las críticas al estado provincial. “La ausencia del Gobierno es total, no nos sentimos protegidos. Espero que nuestro Gobierno, nuestro ministro tome medidas” culminó.