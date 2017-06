Murúa: “La Renovación y merismo huyeron por miedo a las urnas”

El precandidato a diputado provincial por el Frente Justicialista para la Victoria (FJV), Marcelo Murúa salió al cruce de las declaraciones de referentes de la Renovación Peronista y del Partido Participación Plural (PPP) de la alianza Unidos Somos Catamarca.

“Desde la Renovación Peronista y Participación Plural (Merismo), realizaron diversos cuestionamientos para intentar justificar su decisión de no participar de las PASO, a pesar de haber conformado la alianza”, manifestó el precandidato del FJV.

“La verdad que es una lástima que los compañeros de la Renovación Peronista, que dicho sea de paso son los mismos de hace 20 años, como así también el sector que responde al senador nacional Dalmacio Mera, decidan retirar sus postulaciones también a los cargos provinciales, porque para estas postulaciones no tienen ningún impedimento legal”, Murúa.

El administrador de Catastro dijo que “sin lugar a dudas, este modo de actuar de la Renovación Peronista y el Merismo se trata del mismo modo de operar de otras ocasiones, en las cuales siempre están extorsionando y apretando para conseguir espacios y representaciones ”.

En esa línea, Murúa señaló que “la compañera Lucía Corpacci (Gobernadora y presidenta del PJ) propuso que las candidaturas sean dirimidas en las PASO para cada uno de los sectores.

No obstante, ellos trataron de enmascarar su performance política saliendo en alianza con un sector legitimado por el voto popular como Marcelo Rivera (por F3P), el cual terminó cerrando un acuerdo político con el FJV, dejándolos al descubierto y por primera vez en una elección general teniendo que revalidar sus títulos y no en la rosca política como están acostumbrados”, disparó.